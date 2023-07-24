24 juillet (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM ET RAILPOOL SIGNENT UN CONTRAT PORTANT SUR 50 LOCOMOTIVES TRAXX UNIVERSAL
* NOUVELLE COMMANDE VA CONTRIBUER À L'EXPANSION DE RAILPOOL EN EUROPE ET, EN PARTICULIER, EN FRANCE
* LA VALEUR DU CONTRAT POURRAIT ATTEINDRE JUSQU'À 260 MILLIONS D'EUROS
* LES LOCOMOTIVES POURRONT CIRCULER DANS HUIT PAYS EUROPÉENS, À SAVOIR L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE, LA SUISSE, LA FRANCE, L'ITALIE, LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LA POLOGNE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)