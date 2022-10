Alstom signe un contrat-cadre valorisé à 900 mlns d'euros avec Rete Ferroviaria Italiana

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé mercredi avoir signé un contrat-cadre d'une valeur de 900 millions d'euros avec Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour la fourniture d'un système de signalisation destiné au centre et au sud de l'Italie.

Alstom a plus précisément remporté le lot "Sud-Centre" d'un appel d'offres valorisé à 2,7 milliards d'euros au total et lancé par RFI pour mettre en place à travers toute l'Italie un système avancé de supervision et de contrôle des trains, dit "ERTMS".

"La signature de ce contrat-cadre ne constitue pas une prise de commande", a toutefois précisé Alstom dans un communiqué. "Les commandes fermes prévues par ce contrat-cadre seront passées progressivement, la première tranche étant attendue au cours du second semestre de l'exercice fiscal" en cours, qui s'achèvera fin mars 2023, a ajouté l'industriel.

