Alstom : signe un contrat de 130 ME au Maroc

05/11/2020 | 18:46

Alstom a signé un contrat auprès de Casa Transports, la société gérant les transports publics de Casablanca, pour fournir 66 tramways Citadis X05 avec une option de 22 tramways supplémentaires destinés aux lignes 3 et 4 dont l'ouverture est prévue fin 2023. Le contrat s'élève à 130 millions d'euros.



Actuellement plus de 220 000 passagers empruntent ce réseau chaque jour. Afin de répondre à la demande croissante de mobilité, Casa Transports va allonger les lignes d'environ 26 km et acheter de nouveaux matériels roulants.



Alstom a précédemment fourni 124 Citadis x02, l'alimentation électrique et l'équipement de signalisation pour les lignes 1 et 2.



