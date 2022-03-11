Alstom signe un contrat de 41 millions d'euros en Grèce

11 mars (Reuters) - ALSTOM:
* VA FOURNIR DES SOLUTIONS DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE POUR
LA
LIGNE THESSALONIKI-IDOMENI EN GRÈCE
* A SIGNÉ, DANS LE CADRE D'UNE JOINT-VENTURE AVEC AVAX, UN
CONTRAT
DE 41 MILLIONS D'EUROS AVEC ERGOSE
* UNE LIGNE UNIQUE DE 70 KM SERA MISE À NIVEAU AVEC DES
SOLUTIONS
NUMÉRIQUES DE CONTRÔLE DU TRAFIC AFIN D'ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ
DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES
* LA LIGNE MODERNISÉE PERMETTRA AUX TRAINS DE PASSAGERS DE
CIRCULER À UNE VITESSE MAXIMALE DE 160 KM/H
* LA DURÉE DU PROJET EST DE TROIS ANS POUR L'EXÉCUTION ET DE
TROIS
AUTRES ANNÉES POUR LA GARANTIE
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(Gdansk Newsroom)