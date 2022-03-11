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Alstom signe un contrat de 41 millions d'euros en Grèce

11/03/2022 | 14:22
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11 mars (Reuters) - ALSTOM:

* VA FOURNIR DES SOLUTIONS DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE POUR LA LIGNE THESSALONIKI-IDOMENI EN GRÈCE

* A SIGNÉ, DANS LE CADRE D'UNE JOINT-VENTURE AVEC AVAX, UN CONTRAT DE 41 MILLIONS D'EUROS AVEC ERGOSE

* UNE LIGNE UNIQUE DE 70 KM SERA MISE À NIVEAU AVEC DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE CONTRÔLE DU TRAFIC AFIN D'ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES

* LA LIGNE MODERNISÉE PERMETTRA AUX TRAINS DE PASSAGERS DE CIRCULER À UNE VITESSE MAXIMALE DE 160 KM/H

* LA DURÉE DU PROJET EST DE TROIS ANS POUR L'EXÉCUTION ET DE TROIS AUTRES ANNÉES POUR LA GARANTIE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 129 M 142 M -
Dette nette 2022 2 696 M 2 967 M -
PER 2022 50,2x
Rendement 2022 1,90%
Capitalisation 7 244 M 7 971 M -
VE / CA 2022 0,64x
VE / CA 2023 0,60x
Nbr Employés 67 191
Flottant 97,3%
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Objectif de cours Moyen 40,92 €
Ecart / Objectif Moyen 111%
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KOMATSU LTD.0.80%22 113
KUBOTA CORPORATION-20.11%21 090
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION-14.69%20 973