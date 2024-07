Alstom : sur de bons rails après un contrat de 2,8 milliards d'euros en Allemagne

Le 10 juillet 2024 à 17:18

Alstom (+5,79% à 16,79 euros) s'adjuge la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la faveur de la signature d'un énorme contrat en Allemagne d'un montant de 2,8 milliards d'euros. L'accord-cadre a été conclu avec la compagnie allemande de transport public Hamburger Hochbahn, pour l'acquisition de 374 nouvelles rames de métro en partie automatisées. Alstom équipera également la nouvelle ligne de métro U5, longue de 25 kilomètres et entièrement automatisée, du système CBTC.



Une fois les 23 stations achevées, la ligne U5 pourra fonctionner à des intervalles de 90 secondes. Cela permettra à environ 270 000 passagers d'être transportés rapidement et en toute sécurité sur l'U5 chaque jour.



Ce contrat avec le métro d'Hambourg intervient moins d'une semaine après la commande, dans un autre ordre de grandeur, de 28 rames supplémentaires de tramway par l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM), pour un montant de 89 millions d'euros.



La production des métros DT6 de nouvelle génération aura lieu sur le site Alstom de Salzgitter, en Allemagne, et devrait commencer en 2026, la livraison des premiers véhicules étant prévue pour début 2028. La mise en service de la première section de la nouvelle ligne U5 est prévue pour 2029.



18,95 milliards d'euros de prises de commandes en 2023-202



Début mai, lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2023-2024, le spécialiste du transport ferroviaire a accusé une perte nette part du groupe de 309 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2023/24 contre une perte de 132 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Son bénéfice net ajusté s'est établi à 44 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté s'est affiché à 997 millions d'euros, en amélioration de 17% avec une marge de 5,7% contre 5,2% en 2022-2023.





Sur la période, son chiffre d'affaires a progressé de 6,7% sur un an en données publiées et de 9,4% en données comparables, à 17,62 milliards d'euros.



Alstom a enregistré des prises de commandes de 18,95 milliards d'euros, contre 20,7 milliards d'euros pour l'exercice 2022-2023.