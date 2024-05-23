23 mai (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM PLACE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES DE 750 MILLIONS D'EUROS
* CES OBLIGATIONS PORTENT UN COUPON À TAUX FIXE DE 5,868% PAR AN PENDANT LES 5,25 PREMIÈRES ANNÉES AVEC UNE RÉINITIALISATION DU TAUX TOUS LES 5 ANS PAR LA SUITE
* L’ÉMISSION A ÉTÉ MASSIVEMENT SURSOUSCRITE REFLÉTANT UNE FORTE DEMANDE EN PROVENANCE DE DIFFÉRENTES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET CATÉGORIES D'INVESTISSEURS
* LE PRODUIT DE CETTE ÉMISSION, AINSI QUE CELUI DES AUTRES COMPOSANTES DU PLAN DE DÉSENDETTEMENT, SERA UTILISÉ POUR REMBOURSER ENVIRON EUR 1,2 MDS DE DETTE À COURT TERME D’ICI SEPTEMBRE 2024
* LE SOLDE SERA INVESTI DANS DES INSTRUMENTS À COURT TERME TRÈS LIQUIDES ET SERA AFFECTÉ À LA RÉDUCTION DE LA DETTE BRUTE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)