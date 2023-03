Alstom : un nouveau site industriel inauguré en Italie

Alstom a annoncé vendredi l'inauguration de son nouveau site industriel de Valmadrera, au bord du lac de Côme, qu'il destine à la fabrication d'équipements d'alimentation électrique pour ses trains, métros et tramways.



Le groupe français indique qu'il a consacré un investissement de près de deux milliards d'euros au projet, notamment via l'installation de nouveaux équipements de commande numérique, de machines de test pour laboratoires et de systèmes de rangement automatisés.



La plateforme de Valmedrera, appelée à devenir un centre d'excellence pour ce qui concerne les composants pour caténaires, les rails conducteurs et les systèmes sans caténaires (APS), s'étend sur une superficie de quelque 9800 m2.



Alstom rappelle qu'il emploie aujourd'hui plus de 3600 personnes réparties sur neuf sites industriels à travers le monde.



Dans la région de Lecco, le groupe fabrique du matériel d'électrification qui est ensuite exporté vers des pays comme l'Algérie, Dubaï, la France, la Japon, la Grèce ou le Japon.



