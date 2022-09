Alstom: un train à hydrogène parcourt 1175 km avec un seul plein

Paris (awp/afp) - Un train à hydrogène d'Alstom a battu jeudi un record de distance en parcourant 1175 km avec un seul plein à travers l'Allemagne, un brevet d'endurance emblématique dans la recherche d'alternatives au diesel.

Le train de série de la Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), en service commercial depuis fin août dans le nord-ouest de l'Allemagne, a parcouru cette distance sans ravitaillement entre Bremervörde (nord-ouest) et Munich (sud), a indiqué Alstom vendredi.

"Grâce à ce voyage, nous avons apporté une nouvelle fois la preuve que nos trains à hydrogène ont toutes les caractéristiques requises pour remplacer les trains diesel", a commenté le PDG du constructeur français, Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué.

Le train mélange de l'hydrogène embarqué à bord et de l'oxygène présent dans l'air ambiant, grâce à une pile à combustible qui produit l'électricité nécessaire à la traction de la rame. Il ne rejette que de la vapeur d'eau, et est particulièrement vertueux --pour autant que la production de l'hydrogène soit propre.

Le modèle allemand, baptisé iLint, fonctionne uniquement à l'hydrogène, avec une chaîne de traction conçue en France, à Tarbes. Conçu spécialement pour une utilisation sur des lignes non électrifiées, il circule pour la LNVG à une vitesse de 80 à 120 km/h, et peut atteindre les 140 km/h.

Alstom avait annoncé lors de sa présentation une autonomie allant jusqu'à 1000 km, comme un train diesel équivalent.

Le groupe français en a livré 14 exemplaires à LNVG, qui sont en circulation, et en a vendu 27 pour la région de Francfort. Il construit également 6 rames pour le marché italien et travaille à une version française bimode, à hydrogène et électrique.

