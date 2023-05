Alstom va déployer des minibus autonomes à Châteauroux

Un consortium composé de six acteurs de la mobilité (Alstom, EasyMile, Equans, Keolis, Renault Group et StatInf) prépare le lancement d’un nouveau service de transport public collectif automatisé de niveau 4 (sans opérateur à bord) et décarboné. Il s'agit d'une flotte de minibus électriques automatisés de 6 mètres qui intégrera le réseau de transport public de Châteauroux Métropole en 2026.



Désigné lauréat de l'appel à projets “Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone " de France 2030, ce projet pilote a reçu le soutien du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires ainsi que de Bpifrance.



Premier déploiement à cette échelle d'un service de mobilité autonome de niveau 4, ce projet, désigné Mach2, marque une étape décisive du développement du transport public automatisé en France, et plus généralement en Europe. Opérationnel dès 2026 dans le centre-ville de Châteauroux (Indre), le service sera intégré au réseau de bus de la ville “Horizon” et exploité par Keolis.



" Dans ce projet, Alstom fournira le système d'interaction avec les feux tricolores qui permettra de rendre la circulation du véhicule automatisé plus sûre et plus fiable. Cette solution innovante permettra également d'interagir avec les véhicules prioritaires. Dénommée TLS (Traffic Light System), elle a récemment obtenu la certification SIL4, soit le plus haut niveau de certification en matière de sécurité ferroviaire. ", a déclaré Stéphane Feray-Beaumont, Vice-président, Innovation et Mobilité intelligente chez Alstom.