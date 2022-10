Alstom : vers des transports publics plus verts en Afrique

Alstom a annoncé hier soir avoir signé un accord de collaboration avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD) et l'Union Africaine pour les Transports Publics (UATP), à l'occasion de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat, à Dakar, au Sénégal.



Cet accord de collaboration vise à développer et promouvoir une meilleure mobilité et des solutions vertes pour les transports publics en Afrique.



'Avec cet accord de collaboration, Alstom réaffirme son engagement sur le continent africain pour le développement des solutions de transport durable alignées avec la vision des autorités africaines', a affirmé Mama Sougoufara, directeur général Alstom MENAT (Middle East, North Africa & Turkey).



'Afin de faire face à l'explosion démographique en Afrique dans les prochaines années, il est important d'apporter des solutions plus propres de mobilité à nos citoyens', a déclaré Thierno Birahim AW, Directeur général du CETUD et Président de la Plateforme des Autorités Organisatrices de la Mobilité en Afrique de l'UATP.



