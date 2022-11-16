Alstom vise un cash flow libre entre 100 mlns et 300 mlns en 2022/23

16 novembre (Reuters) - Alstom SA:
* AU COURS DU S1 22/23, A ENREGISTRÉ 10,1 MDS DE COMMANDES
* CA AU S1 8,05 MDS CONTRE 7,44 MDS IL Y A UN AN
* CASH FLOW LIBRE AU S1 -45 MLNS CONTRE -1,46 MD IL Y A UN
AN
* AU 30 SEPTEMBRE 2022, LE GROUPE A ENREGISTRÉ UNE
TRÉSORERIE
(DETTE) NETTE DE (2 306) MLNS
* PERSPECTIVES 2022/23: MARGE DEXPLOITATION AJUSTÉE DE 5,1%
À
5,3%
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 179 MLNS CONTRE 172 MLNS IL Y
A UN
AN
* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ AU S1 397 MLNS CONTRE 335
MLNS
IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022/23: CASH-FLOW LIBRE ENTRE 100 MLNS ET
300
MLNS
* OBJECTIFS À MOYEN TERME 2024/25 CONFIRMÉS
* PERSPECTIVES 2022/23: PROGRESSION DES VENTES CONFORMÉMENT
À
LOBJECTIF À MOYEN TERME
* PERSPECTIVES 2022/23: RATIO "COMMANDES SUR CHIFFRE
DAFFAIRES"
AU-DESSUS DE 1
Texte original: https://bit.ly/3tuYkTv
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(Rédaction de Gdansk)