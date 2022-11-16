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Alstom vise un cash flow libre entre 100 mlns et 300 mlns en 2022/23

16/11/2022 | 07:30
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16 novembre (Reuters) - Alstom SA:

* AU COURS DU S1 22/23, A ENREGISTRÉ 10,1 MDS DE COMMANDES

* CA AU S1 8,05 MDS CONTRE 7,44 MDS IL Y A UN AN

* CASH FLOW LIBRE AU S1 -45 MLNS CONTRE -1,46 MD IL Y A UN AN

* AU 30 SEPTEMBRE 2022, LE GROUPE A ENREGISTRÉ UNE TRÉSORERIE (DETTE) NETTE DE (2 306) MLNS

* PERSPECTIVES 2022/23: MARGE DEXPLOITATION AJUSTÉE DE 5,1% À 5,3%

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 179 MLNS CONTRE 172 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ AU S1 397 MLNS CONTRE 335 MLNS IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES 2022/23: CASH-FLOW LIBRE ENTRE 100 MLNS ET 300 MLNS

* OBJECTIFS À MOYEN TERME 2024/25 CONFIRMÉS

* PERSPECTIVES 2022/23: PROGRESSION DES VENTES CONFORMÉMENT À LOBJECTIF À MOYEN TERME

* PERSPECTIVES 2022/23: RATIO "COMMANDES SUR CHIFFRE DAFFAIRES" AU-DESSUS DE 1 Texte original: https://bit.ly/3tuYkTv Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2023 16 522 M 17 164 M -
Résultat net 2023 296 M 307 M -
Dette nette 2023 2 699 M 2 803 M -
PER 2023 31,5x
Rendement 2023 1,46%
Capitalisation 8 984 M 9 333 M -
VE / CA 2023 0,71x
VE / CA 2024 0,66x
Nbr Employés 69 317
Flottant 99,2%
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Alstom : Graphique analyse technique Alstom | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 31,23 €
Ecart / Objectif Moyen 30,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Henri Poupart-Lafarge Chairman & Chief Executive Officer
Laurent Vincent Joseph Martinez Chief Financial Officer
Alexandre Domingues Chief Information & Transformation Officer
Danny di Perna Chief Operating Officer & Executive Vice President
Bi Yong So Chungunco Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALSTOM-23.51%9 333
PACCAR, INC.15.95%35 744
DAIMLER TRUCK HOLDING AG-11.06%24 553
EPIROC AB (PUBL)-15.01%21 101
KOMATSU LTD.13.12%20 988
CNH INDUSTRIAL N.V.-10.55%20 382