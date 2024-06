Casino Guichard Perrachon : Alstom, Casino...les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

Alstom

Alstom a signé un contrat d'une valeur d'environ 430 millions d'euros pour 10 nouveaux trains Aventra de neuf voitures destinés à la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) de Transport for London. Le contrat comprend de nouveaux trains financés à hauteur de 220,5 millions de livres sterling par le ministère des Transports britannique. La commande de Transport for London comprend également la maintenance des trains jusqu'en 2046.



Believe

A la suite des acquisitions réalisées dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les titres en circulation de la société Believe, Upbeat BidCo détient 85,04% du capital et 73,27% des droits de vote de Believe. Par conséquent, le flottant de l'action Believe se trouve ainsi ramené à 14,96 % du capital. Le fait que le flottant représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l'action Believe de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Believe.



Casino

Casino annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital par voie d’échange de 100 actions existantes contre une action nouvelle à 1 euro, ainsi que l’effectivité de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le conseil d’administration réuni le 24 avril 2024. Le distributeur rappelle que ces ajustements techniques sont purement arithmétiques et sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire.