Les actions marquent une pause avant l'inflation américaine

PARIS, 10 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur de faibles écarts en début de séance mercredi, à l'approche de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice parisien CAC 40 gagne 0,09% à 7.403,59 points vers 07h28 GMT, tiraillé entre les résultats de Crédit agricole et d'Alstom.



A Londres, le FTSE 100 prend 0,11% et à Francfort, le Dax recule de 0,09%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,03%.



Le rapport mensuel sur les prix à la consommation, que le département américain du Travail publiera à 12h30 GMT, permettra de déterminer si l'inflation a continué de ralentir en avril aux Etats-Unis.



Il pourrait aussi donner des indications sur la suite de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a laissé entrevoir une possible pause dans sa campagne de hausse des taux à l'issue de sa réunion ce mois-ci.



Le consensus Reuters donne un indice CPI en hausse de 5% sur un an le mois dernier, comme en mars, et de 5,5% en excluant l'énergie et les produits alimentaires, après 5,6% un mois plus tôt.



En outre, les investisseurs gardent aussi un oeil sur le dossier de la dette américaine.



Le président Joe Biden et les leaders républicains du Congrès, emmenés par le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, sont restés divisés sur le relèvement du plafond de la dette à l'issue d'un entretien mardi à la Maison blanche, alors que plane le risque d'un défaut au 1er juin.



Dans l'actualité des entreprises, Crédit agricole a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la baisse de son coût du risque et les activités de trading. Son action grimpe de 4,86%.



Alstom , qui a reporté d'un an des objectifs à moyen terme, recule de 2,16%. Moody's a abaissé sa note à "BAA3" contre "BAA2" auparavant.



Casino abandonne 2,45% près la dégradation de sa note de crédit par Standard & Poor's, qui évoque un risque de défaut.



A Francfort, Siemens Healthineers perd 6,94% après la chute de 30% de son bénéfice d'exploitation trimestriel tandis que Continental s'octroie 3,91% après la publication de résultats en hausse. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)