Alstom, qui fabrique des trains et des systèmes de signalisation pour les réseaux ferroviaires urbains et régionaux, a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros (4,06 milliards de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,70 milliards un an plus tôt.

Elle a reçu des commandes d'une valeur de 5,60 milliards d'euros au premier trimestre.

Alstom a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année et à moyen terme.

(1 $ = 0,9862 euros)