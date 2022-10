Signalisation : Alstom signe un contrat-cadre avec Rete Ferroviaria Italiana

Alstom signe un contrat-cadre avec Rete Ferroviaria Italiana pour la fourniture d'un système de signalisation ERTMS destiné au centre et au sud de l'Italie. La commande d'une valeur de 900 millions d'euros correspond au lot " Sud-Centre " qui couvre environ 1 400 kilomètres de lignes. Cet appel d'offres constitue la dernière étape de la réalisation des projets technologiques financés par le Plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR).



Alstom fournira le tout dernier système de signalisation ERTMS Baseline 3 Niveau 2, avec GSM-R3 et verrouillage digital ACCM4, sur 27 lignes gérées par RFI dans les régions suivantes : Sardaigne, Molise, Pouilles, Ombrie, Latium et Campanie. Le système proposé par Alstom est conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité requises par l'Union européenne et aux normes Cenelec sur la sécurité ferroviaire, afin de garantir le respect des règles de sécurité les plus strictes.



Le lot " Sud-Centre " fait partie d'un appel d'offres de 2,7 milliards d'euros lancé par RFI pour mettre en place un système ERTMS à travers tout le pays. Il représente la dernière partie des projets techniques financés dans le cadre du PRR et doit transformer environ 4 800 kilomètres de lignes ferroviaires au total.