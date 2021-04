COMMUNIQUÉ

Alstom étend son expertise dans les systèmes de freinage

avec l'acquisition de Flertex

2 avril 2021 - Alstom poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique Alstom in Motion avec l'acquisition du groupe Flertex, spécialisé dans la conception et la fabrication de garnitures de frein (plaquettes, semelles) pour systèmes de freinage, notamment pour le ferroviaire mais aussi pour d'autres applications industrielles.

Cette acquisition, qui intervient quelques mois après celle de la société IBRE, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou en acier, vient compléter et renforcer le savoir-faire d'Alstom sur le système frein qui est un élément clé des performances techniques globales des trains. Cette acquisition est également une belle perspective de développement pour Flertex et ses employés.

Nous sommes heureux de cette acquisition qui, après IBRE, vient compléter nos solutions et nos compétences dans le domaine du freinage afin de répondre à la fois à nos besoins internes et aux besoins de nos clients », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Flertex est un groupe d'envergure internationale qui emploie environ 120 salariés, principalement sur ses sites de Gennevilliers (en Île-de-France) et de Saint-Florentin (en Bourgogne-Franche- Comté) et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2020. Plus de 50% de son chiffre d'affaires émane de l'industrie ferroviaire, principalement en France et en Europe mais aussi en Amérique Latine. Depuis plus de 60 ans, Flertex accorde une forte importance à l'innovation pour le développement de matériaux toujours plus performants : augmentation des performances de freinage, réduction des bruits et diminution des émissions de particules fines dans l'atmosphère.

