Alta Equipment Group Inc. possède et exploite des plateformes de concessionnaires d'équipements intégrés. Par l'intermédiaire de son réseau de succursales, la société vend et loue plusieurs catégories d'équipements spécialisés, dont des chariots élévateurs, des engins de terrassement lourds et compacts, des équipements de traitement de l'environnement et d'autres équipements de manutention et de construction, et fournit des pièces détachées et des services d'assistance. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Manutention, Équipement de construction et Distribution principale. Le secteur de la manutention est principalement engagé dans des activités liées à la vente, au service et à la location de chariots élévateurs et d'autres équipements de manutention. Le secteur des équipements de construction est principalement engagé dans des activités liées à la vente, au service et à la location d'équipements de construction. Le secteur de la distribution principale est principalement engagé dans des droits de distribution d'équipement à grande échelle avec des sous-distributeurs à travers l'Amérique du Nord en ce qui concerne l'équipement de traitement de l'environnement.

Secteur Machines et équipements industriels