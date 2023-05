Le TSX entame la semaine en hausse grâce à l'optimisme suscité par l'accord sur la dette américaine

Le principal indice boursier du Canada a légèrement augmenté lundi, soutenu par des gains dans les banques et les valeurs industrielles, les investisseurs étant soulagés que Washington ait conclu un accord provisoire sur le plafond de la dette au cours du week-end.

Les négociateurs américains ont finalisé un accord budgétaire visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'au 1er janvier 2025, et l'accord est maintenant prêt à être soumis au vote du Congrès.

"La nouvelle de samedi soir, selon laquelle les États-Unis ont accepté, au moins en principe, de prolonger le plafond de la dette et de mettre fin à cette question, renforce la confiance des investisseurs et des marchés qui s'inquiétaient (d'un éventuel défaut de paiement)", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

À 10:22 ET (14:22 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 29,52 points, soit 0,15 %, à 19 949,83.

Les volumes d'échanges ont été faibles, les marchés des États-Unis et de plusieurs pays européens étant fermés.

Les banques ont augmenté de 0,4 %, tandis que le secteur industriel a progressé de 0,3 %.

À contre-courant de la tendance, Fire & Flower Holdings Corp a chuté de 40,0 % pour atteindre son plus bas niveau historique après que la société de courtage ATB Capital Markets soit devenue baissière sur le détaillant de produits pharmaceutiques.

Les actions canadiennes ont jusqu'à présent enregistré cinq semaines consécutives de pertes, car les résultats mitigés des banques, le rebond de l'inflation et l'affaiblissement des perspectives pour les matières premières ont détourné les investisseurs des actifs plus risqués.

Parmi les autres mouvements, Onex Corp était en hausse de 0,7 % après que WestJet Airlines et le syndicat des pilotes aient conclu un accord de principe selon lequel les pilotes de la compagnie aérienne recevront une augmentation horaire de 24 % sur quatre ans, ainsi que d'autres salaires et avantages.

Le gazoduc Mountain Valley, co-détenu par AltaGas Ltd et d'autres entreprises américaines, pourrait obtenir l'approbation fédérale aux États-Unis dans le cadre de l'accord sur la limite de la dette, ce qui a fait grimper les actions de la société de services publics de 3,2 %.

Les investisseurs attendent également les chiffres du produit intérieur brut (PIB) national du premier trimestre, attendus mercredi. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction d'Andrea Ricci)