AltaGas Ltd. est une société d'infrastructure énergétique basée au Canada qui relie le gaz naturel et les liquides de gaz naturel (LGN) aux marchés nationaux et mondiaux. Les secteurs de la société comprennent les services publics et les activités intermédiaires. Le secteur des services publics possède et exploite des services publics de distribution et de stockage de gaz naturel franchisés et à tarifs réglementés, qui comprennent quatre services publics opérant dans cinq juridictions des États-Unis. Ce secteur comprend également des installations de stockage et des contrats de transport interétatique de gaz naturel et des services de stockage, ainsi que l'activité affiliée de commercialisation d'énergie au détail. Le secteur des activités intermédiaires comprend les exportations mondiales, notamment les deux terminaux d'exportation de GPL, la collecte et l'extraction de gaz naturel, ainsi que le fractionnement et la manutention des liquides. Le secteur intermédiaire comprend également la commercialisation du gaz naturel et des LGN, la logistique nationale, les terminaux routiers et ferroviaires, et les capacités de stockage de liquides. Ses filiales comprennent Wrangler 1 LLC, WGL Holdings, Inc. et d'autres.

Secteur Services aux collectivités de gaz