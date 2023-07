Altair International Corp. est une entreprise en phase de développement. La société est engagée dans l'identification et l'évaluation de nouvelles opportunités commerciales. Ses filiales comprennent EV Lithium Solution, Inc. (EVLS), qui se concentre sur le processus de brevetage de la technologie des batteries solides au lithium/graphène et explore les options de commercialisation. La société n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés minières intégrées