Altair Resources Inc. est une société d'exploration aurifère et de métaux précieux basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières, avec un accent particulier sur l'or et l'argent. Elle se concentre sur l'acquisition et le développement de projets aurifères au Burkina Faso et sur l'avancement de son projet Simon au Nevada. Le Burkina Faso se concentre sur la production et l'exploration de l'or. La société détient 90 % des parts et 10 % des parts du gouvernement du Burkina Faso dans un projet d'exploration aurifère à ciel ouvert d'environ trois gisements. Les trois gisements sont situés dans le sud-ouest du Burkina Faso et à environ 35 kilomètres du projet Konkera de Centamin.

Secteur Sociétés minières intégrées