ALTAMIR : cède ses parts dans Thom et réinvestit dans la société en tant qu'actionnaire de référence

Suite à la décision de l'actionnaire majoritaire Bridgepoint de vendre sa participation dans le groupe de bijouteries, ThomGroup, Altamir et les FPCI gérés par Amboise Partners SA vont céder leur participation dans la société, ce qui se traduira par des produits de cession d'environ 104 millions d'euros pour la quote-part d'Altamir.



Par ailleurs, Altamir a décidé de se positionner en tant qu'acquéreur de l'intégralité du capital de la holding de contrôle de Thom Group, en partenariat avec l'équipe de direction et de nouveaux actionnaires. Altamir investira en direct 100 millions d'euros dans la nouvelle entité et deviendra ainsi l'actionnaire de référence de Thom Group.



L'opération devrait être finalisée au mois de mars, sous réserve de l'information et consultation des instances de représentation du personnel des différentes sociétés concernées.



Cet investissement en direct constitue le premier exemple de mise en œuvre de l'évolution de la stratégie de croissance de l'actif net réévalué présentée en 2018 au moment de l'OPA d'Amboise sur Altamir. Pour rappel, la stratégie d'Altamir reste prioritairement d'investir au travers et aux côtés des fonds gérés par Apax Partners et l'évolution annoncée consiste pour Altamir à tirer parti de son statut evergreen (c'est-à-dire sans limitation de durée) pour investir avec un horizon de temps plus long que les fonds traditionnels de private equity lorsqu'une société présente un potentiel de croissance et de création de valeur encore très significatif.