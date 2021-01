ALTAMIR : va investir, via le fonds Apax France X, dans la société Mentaal Beter

Apax Partners SAS a conclu avec NPM Capital NV un accord portant sur l'acquisition de la société néerlandaise NL Mental Care Group B.V. (Mentaal Beter), un fournisseur de services innovants en matière de santé mentale qui opère sous les marques Mentaal Beter, Vitalmindz, Alleskits et Opdidakt. Apax Partners réalisera cette acquisition aux côtés de l'équipe dirigeante de Mentaal Beter, qui continuera à en assurer la direction.



" Cet investissement significatif permettra à Mentaal Beter d'accélérer sa stratégie de transformation digitale visant à améliorer l'accès aux services de santé et la qualité des soins dans les prochaines années. Mentaal Beter continuera également à développer à l'échelle européenne son modèle économique spécifique et les compétences de ses équipes ", a expliqué de private equity.



Le présent projet d'acquisition est soumis à l'approbation des autorités compétentes, à savoir les autorités néerlandaises de la santé et de la concurrence (NZa et ACM).