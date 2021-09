Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 9 septembre 2021

© AOF 2021

La société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles publiera (avant Bourse) ses résultats semestriels.Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.Le groupe de champagne publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.La marque digitale d'ameublement publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.Le groupe agroalimentaire publiera ses résultats semestriels.Le spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera ses résultats semestriels.Le groupe de vins de champagne publiera ses résultats semestriels.