Altamir : Altamir a cédé sa participation dans la société Alain Afflelou

Paris, le 6 janvier 2022 – Altamir et les fonds gérés par Amboise Partners annoncent avoir cédé au 31 décembre 2021 leur investissement dans la société Alain Afflelou à des holdings détenues par Monsieur Alain Afflelou pour un montant global de 63M€. En excluant l'opération de rachat de position secondaire dans le FPCI Apax France VII (renommé Aho20), Altamir réalise un multiple de 1,8X sur son investissement d'origine (2012).

Pour mémoire, Alain Afflelou était la dernière participation du portefeuille issu de la politique d'investissement historique d'Altamir, qui consistait à investir pari passu avec les fonds gérés par Apax Partners SA.

Altamir poursuit désormais la stratégie d'investissement mise en œuvre depuis 2011, qui consiste à investir principalement au travers des fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP et en co-investissement aux côtés de ces mêmes fonds.

Elle peut également, comme annoncé au moment de l'OPA d'Amboise en 2018, saisir d'autres opportunités d'investissement pour accroître son exposition sur des marchés porteurs (Amérique du Nord ou Asie) ou pour investir avec un horizon de temps plus long que les fonds traditionnels de private equity lorsqu'une société présente un potentiel de croissance et de création de valeur encore très significatif. En 2021, elle a ainsi alloué 90M€ sur les 3 prochaines années dans les FPCI millésimés Altaroc Global (à raison de 30M€ par an environ) et investi 100M€ dans la holding de contrôle de la société THOM Group, devenant ainsi son actionnaire de référence.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

