Altamir : Apax Partners va investir dans Mentaal Beter

Apax Partners SAS annonce avoir conclu avec NPM Capital NV un accord portant sur l'acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise NL Mental Care Group B.V. (Mentaal Beter).



Apax Partners réalisera cette acquisition aux côtés de l'équipe dirigeante de Mentaal Beter, qui continuera à en assurer la direction.



Cet investissement significatif permettra à Mentaal Beter d'accélérer sa stratégie de transformation digitale visant à améliorer l'accès aux services de santé et la qualité des soins dans les prochaines années, indique le communiqué.



Mentaal Beter continuera ainsi à développer à l'échelle européenne son modèle économique spécifique et les compétences de ses équipes.



