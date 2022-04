Altamir : Comptes IRFS 2021

Comptes IFRS 1. Compte de résultat IFRS Note Variations de juste valeur sur le portefeuille 307,538,664 194,063,124 Variations de juste valeur sur cessions de la période 6.15 10,677,329 24,743,271 Autres revenus du portefeuille 6.16 456,641 651,746 Résultat du portefeuille de participations 318,672,634 219,458,140 Achats et autres charges externes 6.17 -11,030,384 -28,273,958 Impôts, taxes et versements assimilés 0 -245 Autres produits 6.18 55,000 93,111 Autres charges 6.19 -266,000 -274,000 Résultat opérationnel brut 307,431,250 191,003,048 Provision carried interest commandité et aux porteurs d'actions B 6.12 -24,069,665 -1,553,081 Provision carried interest des fonds Apax 0 -39,094,528 Résultat opérationnel net 283,361,584 150,355,440 Résultat des placements de trésorerie 6.20 4,291,326 0 Résultat des placements financiers 6.21 4,469,967 211,353 Intérêts & charges assimilées 6.22 -165,128 -11,468,530 Autres charges financières -9,964 0 Résultat net revenant aux actionnaires ordinaires 291,947,786 139,098,262 Résultat par action 6.23 8.00 3.81 Résultat par action dilué 6.23 8.00 3.81 2. Etat du résultat global 31 décembre 2021 31 décembre 2020 12 mois 12 mois

(en euros)

(en euros) Note 31/12/2021 31/12/2020 Résultat net de la période 291,947,786 139,098,262 Gains (pertes) actuariels sur avantages postérieurs à l'emploi Impôts sur les éléments non recyclables Éléments non recyclables en résultat Gains (pertes) sur actifs financiers disponibles à la vente Gains (pertes) sur instruments financiers de couverture Écarts de conversion Impôts sur les éléments recyclables Éléments recyclables en résultat Autres éléments du résultat global RÉSULTAT GLOBAL IFRS 291,947,786 139,098,262 Attribuable : * aux propriétaires de la société mère * aux participations ne donnant pas le contrôle 291,947,786 139,098,262

3. Bilan IFRS

(en euros)

Note

31 décembre 2021 31 décembre 2020

ACTIFS NON COURANTS Portefeuille d'investissement

Autres actifs financiers non courants Créances diverses

6.7 6.8

1,225,896,466

1,266,677,789

723,504 379,683

0 28,344

TOTAL ACTIFS NON COURANTS ACTIFS COURANTS

1,226,619,970

1,267,085,815

Créances diverses

37,244

306,686

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL ACTIFS COURANTS TOTAL ACTIF

6.9 6.10

33,949,459 16,398,357

188,890,984 76,810,725

222,877,686 93,515,768

1,449,497,656

1,360,601,582

CAPITAUX PROPRES Capital

Primes Réserves

Résultat de l'exercice

6.11

219,259,626 219,259,626

102,492,980 102,492,980

766,703,027 667,395,744

291,947,786 139,098,262

TOTAL CAPITAUX PROPRES AUTRES PASSIFS NON COURANTS Provision carried interest commandité et porteurs d'actions B

1,380,403,420

1,128,246,612

Provision carried interest des fonds Apax

6.12 6.13

41,655,633 19,692,904

0 99,210,640

TOTAL AUTRES PASSIFS NON COURANTS AUTRES PASSIFS COURANTS

41,655,633 118,903,544

Dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes

6.14

26,006,957 98,118,054

1,059,292 4,727,836

372,349 10,605,530

TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS TOTAL PASSIF

27,438,598 113,451,421

1,449,497,656

1,360,601,582

4. Tableau de variation des capitaux propres

VARIATION CAPITAUX PROPRES IFRS - ALTAMIR

(en euros)

CAPITAUX PROPRES 31 décembre 2019

Capital socialPrime

Actions propresRéservesRésultat de l'exercice

TOTAL

219,259,626

102,492,980

-563,812

446,975,353

245,055,772 1,013,219,921

Résultat de la période 139,098,262 139,098,262

Total des produits et charges comptabilisés au titre de la période Opérations sur actions propres

Affectation du résultat

0

0

0 -53,720

0 60,740 245,055,772 -24,078,590

139,098,262 139,098,262 7,020

Distribution de dividendes porteurs actions ordinaires CAPITAUX PROPRES 31 décembre 2020

219,259,626

102,492,980

-617,532

668,013,276

-245,055,772

139,098,262

0 -24,078,590 1,128,246,612

VARIATION CAPITAUX PROPRES IFRS - ALTAMIR

(en euros)

CAPITAUX PROPRES 31 décembre 2020

Capital socialPrime

Actions propresRéservesRésultat de l'exercice

TOTAL

219,259,626

102,492,980

-617,532

668,013,276

139,098,262 1,128,246,612

Résultat de la période 291,947,786 291,947,786

Total des produits et charges comptabilisés au titre de la période Opérations sur actions propres

Affectation du résultat

0

0

0 170,064

0 -179,965 139,098,262 -39,781,077

291,947,786 291,947,786 -9,902

Distribution de dividendes porteurs actions ordinaires CAPITAUX PROPRES 31 décembre 2021

219,259,626

102,492,980

-447,468

767,150,495

-139,098,262

291,947,786

0 -39,781,077 1,380,403,420

5. Tableau des flux de trésorerie

(en euros)

Note

31 décembre 2021 12 mois

31 décembre 2020 12 mois

Acquisitions de participations

-143,917,872

-153,139,257

Appel de fonds versés par les porteurs de parts C Octroi de comptes courants aux sociétés du portefeuille Remboursement de comptes courants par les sociétés du portefeuille Total des investissements

0

666,353

0

-467,034

0

0

-143,917,872

Cessions de participations

Intérêts et autres produits du portefeuille encaissés Dividendes encaissés

359,989,056

-152,939,938

156,628,310

221,789

651,746

234,852

0

Total des produits de cession Flux de l'activité du portefeuille

360,445,696 157,280,055

216,527,825 4,340,117

Distribution par les fonds aux porteurs de parts C Charges opérationnelles

Variation du Fonds de Roulement

Placement Insight / GA / X LP / X A / Apia Destiny B / Astra Placement Generali - Cession

Variation des produits de placements de trésorerie Produits de placements encaissés

0 -38,770,676

-11,030,384 -28,273,958

-4,826,317 -3,538,128

-33,490,849

0

11,257

22,013,590

4,291,327

-752,530

0

0

Produits exceptionnels divers Flux de trésorerie opérationnels

55,000 -44,989,965

93,100 -49,228,602

Emission d'emprunt Remboursement d'emprunt Variation des emprunts bancaires Dividendes versés aux actionnaires A

0

94,772,484

-1,500,000

-26,448,356

Part revenant aux commandités et aux porteurs d'actions B Dépots et cautions

-1,500,000

-39,781,077

-12,710,338

0

68,324,128

-24,078,590

0

36,900

Opérations sur actions propres Flux de trésorerie de financement

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

0 -53,991,415117,546,445

0 44,282,438

-606,047

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

Impact changement de statut sur trésorerie à l'ouverture

76,790,700 77,396,747 -24,953,118

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

6.10

169,384,027 76,790,700

Le tableau a été modifié dans sa présentation par rapport à 2020 pour donner une meilleure lisibilité des flux liés à l'activité du portefeuille. Toutefois, les totaux n'ont pas été impactés. Les mouvements détaillés sontdécrits aux notes 6.5.1 et 6.5.2 pour l'activité du portefeuille, 6.18 pour les flux de trésorerie opérationnels et 6.15 pour les flux de trésorerie de financement.

6. Notes annexes aux états financiers établis sous le référentiel

6.1

Entité présentant les états financiersAltamir (la « Société ») est une société en commandite par actions (SCA) régie par les articles L 226.1 à L 226.14 du Code de Commerce. Elle a pour activité principale la prise de participations dans toutes sociétés. La Société a opté pour le régime des Sociétés de Capital Risque (SCR) à compter de l'exercice 1996. Elle est domiciliée en France.

Périmètre des états financiers

La Société investit dans les sociétés Altastory et les fonds Apax Midmarket VIII, Apax Midmarket IX, Apax Midmarket X, Apax VIII LP, Apax IX LP, Apax X LP, Apax Digital, Apax Developement Fund, Astra, Apia Destiny, Apia Odigo et Turing Equity. Ils sont tous comptabilisés à la juste valeur.

6.2

Base de préparation

a) Déclaration de conformité

En application du règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes d'Altamir au 31 décembre 2021 sont établis suivant les normes comptables internationales IAS/IFRS telles qu'adoptées par l'Union

Européenne et disponibles sur le site https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements.

Les règles et méthodes comptables appliquées dans les états financiers annuels sont identiques à celles utilisées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2020, hormis les impacts de présentation relatifs au changement de statut d'entité d'investissement (cf. § 6.2 d). Par ailleurs, les nouveaux textes IFRS (normes, amendements de normes ou interprétations de l'IFRS Interpretations Committee) devenus applicables à compter du 1er janvier 2021 n'ont pas eu d'impact sur les comptes IFRS du Groupe.

Les présents états financiers couvrent l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ils ont été arrêtés par le Gérant le 7 mars 2022.

b) Bases d'évaluation

Les états financiers établis sous le référentiel IFRS sont préparés sur la base d'une évaluation à la juste valeur des éléments suivants :

• les instruments financiers en application des dispositions de la norme IFRS 9,

• les instruments financiers dérivés,

• le carried interest revenant aux commandités et aux porteurs d'actions B,

• le carried interest revenant aux gestionnaires des fonds en portefeuille.

Le carried interest revenant aux commandités et aux porteurs d'actions B est comptabilisé en provision car il n'est pas exigible tant que les critères déclenchant son versement ne sont pas atteints. L'incertitude en terme d'échéance a conduit la Société à le classifier en provision et non pas en dette.

Le carried interest revenant aux gestionnaires des fonds en portefeuille, comptabilisé de la même manière jusqu'en 2020, est depuis le 1er janvier 2021 déduit de la valeur du portefeuille à l'actif du bilan (Cf note 6.6).

Les méthodes utilisées pour évaluer la juste valeur sont examinées en note 6.3.

c) Monnaie fonctionnelle et de présentation

Les états financiers établis sous le référentiel IFRS sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle de la Société.

d) Recours à des estimations et aux jugements

La préparation des états financiers selon les normes IFRS nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes les périodes ultérieures affectées.

Plus spécifiquement, les informations sur les principales sources d'incertitude relatives aux estimations et les jugements exercés pour appliquer les méthodes comptables, qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers, sont décrites dans la note 6.4 sur la détermination de la juste valeur.

De plus, Altamir et ses participations ont fait face à la crise sanitaire due à la Covid-19. La société et ses participations ont tout mis en œuvre pour assurer la sécurité de leurs salariés et la continuité des opérations. La crise a eu des impacts hétérogènes sur les états financiers des participations sur l'année 2021. Le cas échéant ces dernières ont dû actualiser leurs prévisions d'activité et/ou adapter leur structure de coût. Les sociétés ont par ailleurs porté une vigilance accrue à leur niveau de liquidité et ont, le cas échéant, sollicité les différents mécanismes d'aides mis en place.

Les exercices de valorisation réalisés pour cette clôture ont pris en compte ces différents éléments, chacune des sociétés de gestion ayant pris soin de s'interroger sur la pertinence d'ajuster ses méthodes de valorisation afin de refléter le plus fidèlement possible la valeur des participations. Ainsi, dans la très grande majorité des cas, les méthodes sont restées inchangées, certains ajustements n'ayant été effectués que dans des situations bien spécifiques (activité très saisonnière, …). Enfin, certaines opérations d'acquisitions ou de cessions ont été décalées.

e) Hypothèses-clés

La continuité d'exploitation se fonde sur des hypothèses-clés dont la disponibilité de trésorerie suffisante jusqu'au 31 décembre 2022. La Société dispose de 162,9M€ de trésorerie nette et d'équivalents de trésorerie et de 90M€ de lignes de crédit (soit 30M€ de plus qu'au 31 décembre 2020) dont 26M€ sont utilisées au 31 décembre 2021. De plus, l'ensemble des fonds dans lesquels la Société investit ont recours à leur niveau à des lignes de financement qui permettent d'anticiper les décaissements avec une visibilité à 12 mois.

6.3

Principales méthodes comptablesAltamir présente des comptes IFRS intégrant la juste valeur de l'ensemble des fonds dans lesquels elle investit, le FPCI Apax Midmarket VIII-B, les FPCI Apax Midmarket IX-A, IX-B, IX-L, les FPCI Apax Midmarket X-A, X-B et le FPCI Astra, les limited partnership Apax VIII LP, Apax IX LP, Apax X LP, l'ensemble des fonds de co-investissement et les participations directes qu'elle détient.