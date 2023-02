Paris, le 17 février 2023 – Dans un environnement marqué par la baisse significative des marchés actions, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, le marché du Private Equity a connu un ralentissement significatif en 2022. Les valorisations des sociétés, qui avaient atteint des niveaux très élevés, sont en train de s'ajuster du fait de la baisse des multiples (notamment dans la Tech) et les gérants attendent qu'elles reviennent à des prix plus raisonnables pour se positionner sur des opportunités d'investissement.

Dans ce contexte, après avoir connu un plus haut historique en 2021, l'activité d'Altamir s'est maintenue à un bon niveau. Dans le cadre de sa stratégie de diversification, comme anticipé, la souscription de la Société dans les fonds Altaroc Global lui a donné accès à deux opportunités de co-investissement aux côtés d'un nouveau gérant, Hg Capital, société de gestion européenne de premier plan spécialisée dans le secteur du Software.

Après consultation du Conseil de surveillance, la gérance a défini sa politique d'allocation d'actifs pour 2023/2026. Elle a ainsi décidé d'investir 1Md€ sur la période, dont 500M€ en Union Européenne, 300M€ à l'international et 200M€ en co-investissement. Dans cette optique, 254M€ ont été alloués au fonds Apax XI LP, en cours de levée.

1. 184,5M€ investis et engagés sur l'année (368,8M€ en 2021), dont 129,4M€ dans 9 nouvelles sociétés

129,4M€ ont été investis dans 9 nouvelles sociétés , dont 2 en co-investissement aux côtés du gérant Hg Capital avec lequel Altamir a également investi via Altaroc Global 2022.

Via Apax MidMarket X :

Opteven, un des leaders européens des services et produits d'assurance en garantie panne mécanique, assistance et entretien de véhicules, présent sur 5 marchés européens : la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie : 41,7M€ investis ;

Vitaprotech, le leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles qui propose une offre intégrée construite autour d'expertises complémentaires (le contrôle d'accès, la détection d'intrusion périmétrique, le monitoring intelligent et la vidéo) : 28,7M€ investis ;

Via Apax X LP :

Authority Brands, une société leader dans la franchise de services à domicile aux Etats-Unis avec une douzaine de marques couvrant aussi bien les soins aux personnes âgées que l'entretien des piscines ou la désinsectisation des extérieurs: 12,4M€ investis ;

EcoOnline, un leader européen des solutions en SaaS dédiées à l'EHS (Environment, Health and Safety). Les solutions EcoOnline permettent aux entreprises d'améliorer la sécurité et la durabilité de leurs sites et de se mettre en conformité avec les normes environnementales les plus contraignantes : 8,1M€ investis ;

Alcumus, un fournisseur américain de solutions technologiques permettant de gérer la conformité et les risques au sein des organisations : 6,8M€ investis ;

Pickles Auctions, principale place de marché australienne pour les véhicules, les équipements industriels et agricoles ainsi que les biens de récupération : 4,6M€ investis ;

Ole Smoky, l'un des principaux producteurs de whiskies haut de gamme aux Etats-Unis : 4,6M€ investis.

En co-investissement aux côtés d'Hg Capital :

IFS, un leader international de l'édition de logiciels de gestion de type ERP, qui propose aux entreprises industrielles une palette de solutions complète sur une plateforme technologique unique en SaaS :12,1M€ investis ;

Access, une société spécialisée dans les logiciels qui adressent les marchés de la santé, du recrutement, de l'hôtellerie et la restauration, de l'éducation et du droit. Présente au Royaume-Uni, en Irlande et en Asie Pacifique, Access compte plus de 75 000 clients : 10,3M€ investis.

Ces 9 nouvelles participations opèrent principalement dans les solutions logicielles et technologiques (Vitaprotech, IFS, Access et EcoOnline) ainsi que dans les places de marché digitales (Pickles Auctions). Cinq sont européennes, trois sont localisées aux Etats-Unis et une en Australie.

Par ailleurs, les investissements dans Odin et T-Mobile ayant été revus à la baisse, un montant de -5,4M€ a été comptabilisé pour ajuster les estimations initiales sur ces nouveaux investissements.

20,3M€ ont été investis dans les fonds :

14,0M€ dans Altaroc Global 2021 ,

, 4,1M€ via Apax Development (totalement investi au 31 décembre 2022),

(totalement investi au 31 décembre 2022), 2,2M€ via les deux fonds Apax Digital (totalement investi au 31 décembre 2022) et Apax Digital II (investi à 10% au 31 décembre 2022)

40,3M€ ont été investis pour réaliser des investissements complémentaires dans diverses participations du portefeuille (dont 10,5M€ en co-investissement), principalement :

11,1M€ dans la société Snacks Développement afin de financer l'acquisition de la société britannique Burts Snacks ;

afin de financer l'acquisition de la société britannique Burts Snacks ; 5,4M€ dans Dstny pour financer des build-ups ;

5,2M€ pour le rachat d'une position secondaire en tant que co-investissement additionnel dans Marlink ;

3,9M€ dans la société Mentaal Beter pour financer l'acquisition transformante de la société HSK ;

3,1M€ dans la société PIB Group pour financer des build-ups ;

2,6M€ dans la société Odigo pour soutenir la migration accélérée vers un business model en SaaS ;

2,2M€ dans la société Crystal pour financer des build-ups ;

1,5M€ dans la société Genius Group pour financer de la croissance externe ;

1,0M€ dans la société AEB pour renforcer la solidité financière de la société.

2. 123,9M€ de produits de cessions sur l'année (636,0M€ en 2021), dont 36,1M€ issus de 5 cessions totales

Au 4ème trimestre, Apax Partners LLP a annoncé la vente de la société Kepro à la société CNSI (produit de cession: 8,0M€). Cette opération s'ajoute aux 4 cessions totales annoncées à fin septembre :

Authority Brands, qui était détenue via le fonds Apax IX LP (produit de cession: 19,9M€) ;

Boasso Global (ex Quality Distribution), qui était détenue via le fonds Apax VIII LP (produit de cession : 4,3M€) ;

Attenti, qui était détenue via le fonds Apax IX LP (produit de cession : 3,9M€) ;

Huarong (qui était détenue via le fonds Apax VIII LP) cédée pour l'euro symbolique.

Altamir a par ailleurs encaissé sur l'année les produits issus de cessions partielles pour un montant total de 82,3M€, dont :

57,6M€ issus de dividendes ou de cessions partielles, principalement THOM Group (réduction de capital : 40,6M€), MyCase (cession partielle : 9,1M€), Fractal (cession partielle : 4,3M€), Paycor (cession d'actions : 1,9M€) et Alcumus (cession partielle : 1,6M€) ;

23,7M€ liés à des opérations de refinancement, principalement sur les sociétés InfoGain (6,3M€), Inmarsat (4,0M€), ThoughtWorks (2,6M€), Rodenstock (2,2M€), Coalfire (2,1M€), Nulo (1,8M€), Idealista (1,8M€), Baltic Classifieds Group (1,5M€) et Eating Recovery Center (1,4M€) ;

1M€ de revenus divers.

Enfin, pour tenir compte des montants définitifs encaissés sur les cessions d'Unilabs et de Marlink, un ajustement de 5,5M€ a été comptabilisé.

3. Portefeuille au 31 décembre 2022

Au 31 décembre 2022, le portefeuille d'Altamir comprend 69 participations et se ventile ainsi :

28 dans le secteur des Tech & Telco (1 société cédée et 5 sociétés acquises en 2022)

20 dans le secteur des Services (2 sociétés cédées et 2 sociétés acquises en 2022)

14 dans le secteur du Consumer (2 sociétés acquises en 2022)

7 dans le secteur de la Santé (2 sociétés cédées et 1 société acquise en 2020).

Prochain rendez-vous :

ANR au 31/12/2022 8 mars 2023, avant bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à environ 1,3Md€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 34 32 38 97 / E-mail : investors@altamir.fr

