Altamir : Poursuite de la hausse de l'ANR et activité très soutenue au premier semestre. Nouvelle étape dans la stratégie de diversification

Plus de 328M€ de produits de cession et revenus

Plus de 195M€ investis et engagés, dont plus de 158M€ dans 10 nouvelles sociétés

En sus de l'investissement direct de 100M€ dans THOM Group, 58,4M€ ont été investis et engagés dans neuf nouvelles sociétés, dont 8 acquises via le fonds Apax X LP:

L'augmentation de la valorisation du secteur Tech & Telco (+95,8M€), qui explique une grande partie de la création de valeur, reflète les excellentes performances des sociétés présentes dans les solutions de communication et le SaaS - principalement InfoVista (+45,2M€), Graitec (+23,0M€) et Destiny (+16,3M€) - à l'exception de Marlink dont la valorisation a été revue à la baisse (-25,6M€) afin de l'aligner sur les négociations en cours pour la cession. Le secteur Healthcare, qui représente 8% de la juste valeur du portefeuille au 30 juin, contribue à hauteur de 19% à la création de valeur sur le semestre, ce qui s'explique notamment par la revalorisation d'InnovAge (+8,9M€) à la suite de son introduction en bourse et par les très bonnes performances d'Unilabs (+8,3M€).

En sus de la cession de THOM Group (104,5M€ de produits de cession), deux sorties totales et une cession partielle ont été réalisées au cours du semestre via le fonds Apax MidMarket IX (autrefois Apax France IX) :

Pour le vintage 2019 : 599,3M€, dont :

417,3M€ dans le fonds Apax MidMarket X (qui incluent les 76M€ correspondant à l'engagement supplémentaire pris par Altamir dans le fonds au deuxième trimestre 2021) ;

170,3M€ dans le fonds Apax X LP (qui incluent les 20M€ correspondant à l'engagement supplémentaire pris par Altamir dans le fonds en janvier 2021) ;

10,0M€ dans le fonds Apax Development ;

1,7M€ dans le fonds Apax Digital.

Pour le vintage 2016 : 27,8M€, dont :

14,8M€ dans le fonds Apax IX LP (dont 13,4M€ de distributions pouvant être rappelées) ;

8,7M€ dans le fonds Apax MidMarket IX (autrefois Apax France IX) ;

3,8M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP ;

Ce montant de 650,5M€ inclut également l'engagement de 15M$ dans le fonds Apax Digital 2, dont le closing a eu lieu début juin ainsi que le co-investissement (10M€) dans Destiny.

Altamir bénéficie d'une clause d'opt-out activable tous les 6 mois, qui lui permet d'ajuster

hauteur de 100M€ le niveau de son engagement dans le fonds Apax Midmarket X.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 JUIN 2021

Apax Partners SAS a annoncé avoir finalisé la levée du fonds Apax MidMarket X avec des engagements totaux de 1,6Mds€, largement supérieurs à son objectif initial de 1,2Mds€ et au-delà du hard cap de 1,5Mds€. L'engagement final d'Altamir dans Apax MidMarket X est de 426M€.

Apax Partners SAS a signé au mois d'août un accord avec la société Providence Equity Partners en vue de la cession partielle de Marlink. Le closing de l'opération devrait avoir lieu au 1er trimestre 2022.

Les sociétés Baltic Classifieds Group et Paycor, détenues via le fonds Apax IX LP, ont été introduites en bourse au mois de juillet et le processus d'IPO de ThoughtWorks a été lancé en septembre.

Apax Partners LLP a annoncé les acquisitions, via le fonds X LP, des deux sociétés Every Action et Social Solutions, qui développent des solutions logicielles destinées aux associations et organisations à impact social. L'objectif d'Apax est de combiner ces deux entreprises avec Cybergrants pour créer le deuxième acteur mondial des solutions logicielles en SaaS destinées aux organisations à but non lucratif.

Apax Partners LLP a signé un accord en vue de l'acquisition, via le fonds Apax X LP, de SaveATree, société spécialisée dans l'entretien des arbres, des arbustes et des pelouses, avec une présence dans 27 états américains. Apax Partners LLP a également annoncé avoir signé - conjointement avec Warburg Pincus - l'acquisition auprès de Deutsche Telekom et Tele2 Sverige de l'opérateur T-mobileNetherlands, un leader européen de la téléphonie mobile.

Enfin, le fonds Apax Digital a annoncé un nouvel investissement et la cession de l'une de ses participations et le fonds Apax Développement a annoncé un nouvel investissement. Les deux fonds sont désormais investis à hauteur de respectivement 82% et 55%.