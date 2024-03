Altamir : hausse de 2% de l'ANR par action en 2023

Altamir affiche un Actif Net Réévalué (ANR) de 35,62 euros par action à fin 2023, en hausse de 2,1% après distribution d'un dividende de 1,08 euro par action en mai 2023, et proposera à nouveau un dividende de 1,08 euro par action pour 2023.



La société d'investissement reconnait une 'activité ralentie, à l'image du marché du Private Equity', avec 81,5 millions d'euros investis et engagés sur l'année (six sociétés acquises), et 24,4 millions d'euros issus de produits de cessions et de revenus divers.



Sur la période 2021-2023, Altamir affirme avoir dépassé les objectifs moyen terme (2021/2025) annoncés par la gérance lors de la publication des résultats annuels 2020 avec notamment une croissance de l'EBITDA moyen des sociétés du portefeuille de 14,6%.



