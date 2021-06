Altamir : Altamir annonce la cession de la société BIP, qui était détenue via le fonds Apax Midmarket IX

Paris, le 3 juin 2021 – Apax Partners SAS a conclu un accord avec CVC Capital Partners pour céder sa participation majoritaire dans BIP. Nino Lo Bianco, Président de BIP, Carlo Capè et Fabio Troiani, tous deux PDG, ainsi que les autres directeurs associés continueront de détenir une participation importante et de gérer le Groupe.

Fondé en Italie en 2003, BIP est aujourd'hui un leader multinational du conseil présent dans 13 pays. Avec 3 500 collaborateurs à travers le monde, le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros en 2020 (en hausse de 31% par rapport à 2019).

Apax cède sa participation majoritaire à CVC après avoir accompagné la croissance et le développement de BIP depuis 2018. Au cours de cette période BIP a doublé son chiffre d'affaires et mis en œuvre avec succès sa stratégie de consolidation et d'internationalisation pour devenir un leader mondial de la transformation digitale et du conseil en innovation.

Une stratégie d'acquisition réussie

BIP a pu bénéficier de l'expertise d'Apax Partners pour structurer et développer sa stratégie d'acquisitions, qui s'est concrétisée par six opérations réalisées au cours des trois dernières années à la fois à l'échelle nationale et internationale. En 2020 notamment, Apax a accompagné BIP dans l'acquisition structurante de Chaucer Consulting, une société de conseil basée à Londres.

Une empreinte mondiale

En trois ans, BIP est devenu un acteur d'envergure internationale, capable de répondre aux besoins de clients globaux de premier plan. Apax a soutenu la stratégie d'internationalisation de BIP en renforçant sa position et ses activités en Europe et sur le continent américain. La part de l'international dans le chiffre d'affaires de BIP est ainsi passée de 18% en 2017 à 32% en 2020.

Un renforcement du leadership de BIP en innovation et conseil digital

BIP a été l'un des premiers cabinets de conseil à se lancer, dès 2013, dans le marché en pleine croissance du consulting digital. Le Groupe a développé l'une des practices digitales les plus solides du secteur. Cette activité, qui représente aujourd'hui 30% de son chiffre d'affaires (vs 17% en 2017), est portée par une croissance à deux chiffres.

Avec le soutien de l'équipe Apax, BIP a défini une stratégie permettant d'accélérer son développement en s'appuyant sur son avantage compétitif dans le digital. En 2019, le Groupe a redéfini sa vision, sa mission et sa marque et s'est positionné en pionnier de la révolution digitale avec un focus ESG (Environnement, Social, Gouvernance) visant à réduire la fracture numérique.

* * * * * * * * * * * * * * *

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1,1Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard-Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74 / +33 6 34 32 38 97

E-mail : investors@altamir.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l51uZ5dmaW+Ul2+cY5ebm2WZmWaSw2LIlmSWyJZol8nFaW9omWllaJaVZm9qmmlt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69547-cession-bip_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews