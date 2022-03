Très forte hausse de l'ANR : +25,9%. 50% de la valeur du portefeuille d'ouverture cédée en 2021

18 sociétés acquises dans des secteurs diversifiés, en Europe et en Amérique du Nord ; près de 370M€ investis et engagés au total sur l'année

Le montant total investi et engagé dans les nouvelles sociétés est supérieur à celui qui avait été communiqué le 8 février (340,2M€ vs 330,6M€) principalement en raison de l'impact de l'acquisition transformante réalisée par Mentaal Beter qui a été intégré dans le montant définitif de l'investissement.

Ce montant est supérieur de 21,0M€ à celui qui avait été communiqué le 8 février car il prend en compte un montant de cessions partielles revu à la hausse, principalement pour ThoughtWorks (24,1M€ vs 12,8M€), Paycor (8,1M€ vs 5,0M€) et Inmarsat (4,7M€ vs 2,1M€) ainsi que le dividende de Trade Me (3,3M€) versé à la fin du 4ème trimestre.

Il est à noter qu'Apax Partners SAS a communiqué le nom de sa dernière transaction, Odin Groep, l'un des principaux fournisseurs de services managés IT et cloud aux Pays-Bas dans lequel, pour mémoire, Altamir a investi 58,6M€ dont 9,0M€ en co-investissement.

Société a réexaminé au cours de l'exercice la présentation de ses comptes. Après analyse et échanges avec le Conseil de Surveillance, elle a décidé de modifier son statut comptable pour s'aligner sur la norme IFRS10.

Ce nouveau traitement comptable n'a pas d'impact sur la valeur des capitaux propres historiques IFRS (ANR) mais il ne répond pas à l'engagement de transparence d'Altamir, les frais supportés par les fonds sous-jacents ainsi que le carried interest payé par ces fonds n'apparaissant plus en lecture directe dans les comptes. Altamir a donc décidé de publier - en sus des comptes IFRS - des Management Accounts en ligne avec la présentation historique de ses comptes.

5. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2021

Apax Partners LLP a annoncé l'acquisition, via le fonds Apax X LP, d'Ole Smoky Distillery, un producteur américain de spiritueux spécialisé dans la distillation de whiskys de grande qualité et d'Alcumus, un leader mondial dans le domaine des solutions technologiques pour la gestion des risques EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité) et ESG et de la conformité.

Apax Digital a également annoncé l'acquisition d'une nouvelle société. Enfin, Altamir a souscrit 30M€ dans le fonds Altaroc Global 2021.

Le portefeuille d'Altamir n'est pas exposé à l'Ukraine et à la Russie. Toutefois le conflit actuel aura un impact sur l'économie mondiale et pourrait donc peser sur la performance et la valorisation des sociétés du portefeuille.

6. DIVIDENDE PROPOSE DE 1,13€ PAR ACTION

Le Conseil de Surveillance de la Société propose à l'Assemblée Générale du 26 avril 2022 un dividende par action de 1,13€ (soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2021). Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2022 (détachement du coupon le 25 mai 2022).

7. OBJECTIFS 2022 ET MOYEN TERME

Pour les 3 prochaines années, sauf évènement extérieur majeur, la gérance confirme son objectif d'investissements et de cessions, soit 170M€ investis par an en moyenne - en incluant les investissements complémentaires, et un montant de produits de cession de 230M€ par an en moyenne.

La performance des sociétés en portefeuille devrait rester bien orientée, avec une croissance organique de l'EBITDA moyen attendue à environ 7% par an.