Altamira Gold Corp. est une société canadienne qui se concentre sur l'exploration et le développement de projets aurifères dans le centre du Brésil. La société détient six projets représentant environ 190 000 hectares (ha) dans la ceinture aurifère de Juruena. Son projet Cajueiro comprend un vaste ensemble de terrains (28 557 ha) et est situé dans la ceinture aurifère Alta Floresta, un arc volcanique calco-alcalin du Protérozoïque, qui comprend des segments de croûte métamorphique de teneur moyenne à élevée. Le projet Santa Helena est situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de la découverte de cuivre porphyrique d'Anglo American à Jaca. Son projet Apiacas comprend un ensemble de propriétés couvrant sept zones cibles principales qui constituent le district d'Apiacas. Le projet Apiacas est situé à environ 50 km à l'ouest du projet Cajueiro dans la ceinture Alta Floresta, un ensemble de terres de 82 000 ha. Ses autres projets sont Colider, Nova Canaa et Porta Aberta. Le projet Porta Aberta est situé à environ 13 km au sud-sud-ouest du projet Cajueiro.

Secteur Or