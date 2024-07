Communiqué de presse Paris, le 4 juillet 2024, 17h45

Altarea acquiert la société Prejeance Industrial et complète son dispositif

de développement d'installations photovoltaïques en France

Altarea annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de la société Prejeance Industrial auprès du groupe espagnol Repsol. Cette opération vient compléter le dispositif de développement d'installations photovoltaïques en France mis en œuvre par le Groupe en 2023 dans le cadre du volet nouvelles activités de sa feuille de route stratégique.

Créée en 2019, Prejeance Industrial (PI) est une société française spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques en toitures de petites et moyennes tailles (entre 100 et 500 kWc1), principalement sur des hangars agricoles. Son équipe expérimentée (18 collaborateurs) intervient à tous les stades de la vie des projets de centrales solaires : développement, construction, asset management, financement/refinancement. Ces installations constituent de véritables solutions d'énergies renouvelables, tout en offrant aux agriculteurs un complément de revenus et un équipement agricole sans reste à charge pour l'exploitant. A fin juin 2024, la société détient et exploite un parc d'une puissance totale installée de plus de 42 MWc intégralement situé en France et développe un pipeline de projets maitrisés de près de 400 MWc, dont 41 MWc en cours de construction.

Le montant de l'investissement s'élève à environ 140 millions d'euros (dont environ 25 millions d'euros de goodwill et 115 millions d'euros de centrales solaires en exploitation, en construction et en montage). PI sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 2ème semestre 2024.

Calendrier financier indicatif 2024

Résultats semestriels 2024 : mardi 30 juillet (après bourse)

A PROPOS D'ALTAREA - FR0000033219 - ALTA

Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris.

CONTACTS FINANCE

Eric Dumas, Directeur Général Finances Agnès Villeret - KOMODO edumas@altarea.com, tél : + 33 1 44 95 51 42 agnes.villeret@agence-komodo.com, tél. : +33 6 83 28 04 15 Pierre Perrodin, Directeur Financier Adjoint Pour toutes questions : investisseurs@altarea.com pperrodin@altarea.com, tél : + 33 6 43 34 57 13 Plus d'informations : www.altarea.com/finance/espace-investisseur

CONTACTS PRESSE

Denise RODRIGUES-VIELLIARD, Responsable relations presse Marion LEBEL - SHAN drodrigues@altarea.com, tél. : +33 6 37 36 24 14 marion.lebel@shan.fr, tél. : +33 6 76 02 57 47

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Altarea. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Altarea, nous vous invitons à vous reporter aux documents disponibles sur notre site Internet www.altarea.com. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle uniquement fondées sur les informations disponibles actuellement et ne sont valables qu'à la date du présent document. Elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures du Groupe Altarea. Bien qu'Altarea estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes qui sont inconnus ou que Altarea est incapable de prévoir ou de contrôler pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales.

Watt-crête : puissance maximale théorique atteinte au pic de production par un panneau solaire.