ALTAREA : CERTIFIÉ « TOP EMPLOYER FRANCE » 2021

Depuis plus de 25 ans, le Top Employers Institute évalue les pratiques des entreprises en matière de ressources humaines et de management. Observateur unique et indépendant, l'Institut a certifié depuis sa création plus de 1 500 organisations présentes dans 120 pays. Les organisations certifiées « Top Employers » s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques de ressources humaines innovantes privilégiant le capital humain.

La certification « Top Employer » vient récompenser la politique de ressources humaines menée par Altarea. Le Top Employers Institute a évalué et noté l'ensemble des programmes qu'Altarea propose à ses collaborateurs. Son enquête a couvert 6 grands domaines RH répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.

Malgré un contexte sanitaire et économique compliqué en 2020, le Groupe a continué à pratiquer une politique RH engageante. L'année a d'abord été marquée par l'arrivée des 1300 collaborateurs franciliens dans son nouveau siège social, situé au 87 rue de Richelieu à Paris. Les différentes entités du Groupe se voient désormais offrir une expérience de travail renouvelée, plus collaborative, plus agréable, favorisant la réussite collective et individuelle.

La Direction des Ressources Humaines en appui avec les équipes de Facility management travaille au quotidien avec les managers pour le bien-être des collaborateurs et leur apporter les meilleures conditions et environnement de travail. Nous avons développé l'offre Altawellness du Groupe avec du personnel médical présent à temps plein et offrant des modules de sensibilisation à la santé et à la sécurité sanitaire de chacun.

Une des volontés du Groupe est aussi de transmettre et de promouvoir ses métiers. Nous avons souhaité réengager notre politique d'insertion et de formation auprès des jeunes dès le premier confinement avec le recrutement de plus 200 alternants stagiaires dès la rentrée de septembre. Leur intégration a été facilitée par le savoir-faire de leur tuteur et les équipes de proximité.

En outre, le Groupe s'est aussi distingué par sa volonté de faciliter et d'accélérer les carrières et le développement des compétences.

« Notre politique 'Carrières' continue malgré les conditions sanitaires actuelles. Nous avons dynamisé les échanges internes avec une newsletter sur la connaissance des métiers et des témoignages managers pour promouvoir les opportunités. En 2020, plus de 50% de nos postes ouverts ont été promus en interne »

Karine Marchand, Directeur des Ressources Humaines du Groupe

L'Académie Formation a su réadapter son offre pour continuer à former sur les expertises métier de chacun et développer des offres adaptées au contexte comme le management à distance, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, les bonnes pratiques pour télétravailler dans les meilleures conditions.

Karine Marchand, souligne à propos de cette distinction :

« Après avoir reçu de nombreuses distinctions au cours des dernières années, nous pouvons nous féliciter d'être certifié Top Employer 2021 en France. Cette certification, délivrée par une autorité internationale indépendante, témoigne de notre capacité à offrir une expérience collaborateur unique. Elle récompense la transformation que nous menons depuis plusieurs années et le développement de programmes à valeur ajoutée. Je tiens à saluer l'ensemble de nos équipes RH qui développent et maintiennent les relations avec nos collaborateurs, leurs managers et nos candidats externes. Nous allons poursuivre nos efforts en la matière afin de valoriser la plus importante ressource de notre entreprise : les femmes et les hommes qui la composent »

Alain Taravella, Président-fondateur d'Altarea indique :

« Cette distinction récompense le travail mené au quotidien par les équipes RH du Groupe. C'est une véritable performance dans cette année de crise, qui révèle l'agilité des équipes et leur capacité à s'adapter dans un contexte particulièrement difficile. Avec la remise de cette certification, c'est notre engagement auprès de nos collaborateurs et de nos talents qui est réaffirmé ».

David Plink, PDG du Top Employers Institute, déclare :

« Malgré l'année particulière que nous venons de vivre, qui a certainement eu un impact sur les entreprises du monde entier, le groupe Altarea n'a cessé de démontrer l'importance de mettre ses collaborateurs au centre de ses préoccupations. Nous sommes fiers de partager cette nouvelle avec eux, et nous les félicitions pour leur certification au programme Top Employers Institute ».