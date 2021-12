ALTAREA : ENTREPRISE ET SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE ANNONCENT LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE EN VEFA DU FUTUR SIEGE DE SWISS LIFE FRANCE

Un immeuble qui bénéficie d'une localisation idéale

Situé à Puteaux, ce nouvel actif immobilier de bureaux va jouir d'une localisation idéale donnant directement sur la Seine et avec les transports en commun au pied de l'immeuble. Bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle et d'une signature architecturale forte et élégante, cet immeuble de bureaux a su séduire les équipes de Swiss Life France. Réalisé par le cabinet Franklin Azzi Architecture, « Bellini » développera plus de 18 000 m² de bureaux comprenant 13 étages, des terrasses, un rooftop avec une vue dégagée sur Paris et 2 commerces sur la rue Bellini.

Crédit : Franklin Azzi Architecture - photo non contractuelle

Un immeuble qui répond aux enjeux écologiques

« Bellini » visera à sa livraison des certifications et labels des plus exemplaires telles que la Certification « NF Bâtiments tertiaires - Démarche HQE » (Millésime 2016) accompagnée d'un « Passeport Bâtiment Durable » d'un niveau « Excellent », la certification « BREEAM International New Construction 2016 » niveau « excellent », la labellisation « WIREDSCORE » (niveau Gold), la labellisation « BBC Effinergie + », et enfin la labellisation «OsmoZ».

« Nous sommes très fiers d'avoir conclu cette opération avec Swiss Life Asset Managers France, un des leaders européens en gestion d'actifs immobiliers. Cette décision confirme l'attractivité du quartier d'affaires de Paris La Défense. Notre Groupe a la volonté d'accompagner des acteurs de premier plan dans leurs installations dans des immeubles répondant aux exigences du bureau de demain : des immeubles combinant un emplacement prime, des services et des espaces extérieurs rendant le bureau attractif et agréable à vivre pour ses utilisateurs « mieux qu'à la maison » et une forte identité architecturale. »

Adrien Blanc, Président d'Altarea Entreprise

« Cette nouvelle acquisition est une grande fierté pour nos équipes, car ce bâtiment accueillera nos collègues de Swiss Life France ! Nous avons mené aux côtés de Swiss Life France et d'Altarea Entreprise un travail sur mesure de l'identification du besoin très amont, à la définition du cahier des charges et au choix de la localisation afin qu'il soit parfaitement adapté aux besoins de Swiss Life France. Au-delà d'offrir un cadre de travail exceptionnel et une vue imprenable sur Paris, « Bellini » incarne parfaitement notre conviction du bureau dans le monde post-covid, un lieu de vie identitaire favorisant les échanges, ouvert sur la ville et connecté aux transports »

Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France

L'immeuble sera loué à sa livraison par Swiss Life France aux termes d'un bail de 9 ans fermes et deviendra donc le nouveau siège français de Swiss Life France. Dans un secteur d'immobilier d'entreprise en perpétuelle évolution, ce siège social incarne véritablement le bureau de demain.