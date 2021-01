ALTAREA : LANCE LA SECONDE ÉDITION DE SON GRADUATE PROGRAM

Inspiré du modèle anglo-saxon, le Graduate Program est le fruit d'une réflexion menée depuis longtemps par les équipes ressources humaines d'Altarea. A la fois foncière et promoteur, le Groupe qui opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière en Commerce, Logement, Bureau & Hôtels, souhaite plus que jamais faire découvrir à ses nouveaux talents la transversalité et la richesse de ses métiers tout en favorisant leur découverte dans le cadre de sa politique de mobilité interne. Cette expérience unique permet à ceux qui l'ont rejoint d'intégrer un parcours exigeant, apprenant et complet.

En ce début d'années, ce sont cinq nouveaux talents, jeunes diplômés de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'EDHEC et de Sciences Po Paris, qui viennent de rejoindre le Graduate Program d'Altarea. Tous vont bénéficier, comme ceux de la première édition, d'un programme personnalisé sur 18 mois, pendant lesquels ils découvriront trois métiers et trois Directions dans les fonctions cœur immobilier (programme, développement, finance…).

« Nous sommes fiers d'accueillir dans une année si particulière la seconde promotion de notre Graduate Program. Ce programme sur-mesure déclenche un réel engouement auprès des jeunes diplômés, le choix a été très difficile et nous espérons que toutes les belles candidatures que nous n'avons pas pu intégrer trouveront une voie professionnelle tout aussi excitante et challengeante. Plus que jamais, les problématiques d'intégration et de fidélisation des jeunes talents sont dans nos grandes priorités. Nous devons agir en entreprise apprenante, citoyenne et veiller à ce que chacun puisse exprimer ses talents dans les meilleures conditions, avec les meilleurs professionnels et en continuant à toujours progresser et évoluer ».

Karine Marchand, Directeur des Ressources Humaines d'Altarea