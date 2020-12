ALTAREA : LANCE LES TRAVAUX D'UN GRAND PROJET MIXTE À EURONANTES AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE NANTAISE

« Le démarrage des travaux marque l'aboutissement d'une démarche de conception et de concertation engagée depuis plusieurs années sous la forme d'un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Nous repensons ici intégralement le tissu urbain. Cette grande opération apporte la promesse d'une mixité urbaine et fonctionnelle qui offre à ses habitants des lieux de vie à la fois de loisirs, de travail et de partage, favorisant le lien social »

Philippe Arnold, Président Régions Ouest de Cogedim

Une réponse cohérente à la consultation

C'est à l'issue d'un appel à projet lancé en avril 2017 que le jury de Nantes Métropole Aménagement, l'aménageur principal de la ville de Nantes, a désigné lauréat le projet porté par Altarea (via Cogedim Atlantique) et l'UCPA. C'est un ensemble mixte de 25 500 m² qui verra le jour au sein de la ZAC Euronantes.

Cet îlot reliant Euronantes Gare au quartier Malakoff se composera de :

AMAZING AMAZONES : 16 200 m² de bureaux acquis en blanc par la SCPI Accimmo Pierre (BNP REIM),

: 16 200 m² de bureaux acquis en blanc par la SCPI Accimmo Pierre (BNP REIM), LAO : 5 800 m² de logements en accession libre et abordable, prenant la forme d'une tour 60m.

: 5 800 m² de logements en accession libre et abordable, prenant la forme d'une tour 60m. et d'un centre sportif urbain de 3 500 m² exploité par l'UCPA qui sera acquis courant décembre par un véhicule commun créé par l'UCPA et la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts).

L'enjeu de cette réponse à projet était d'apporter une cohérence urbanistique et de tisser du lien social entre le premier quartier d'affaires de Nantes, et le quartier Malakoff actuellement en pleine restructuration.

Un programme connecté à l'architecture unique …

Pour se faire, le groupement Altarea-UCPA en collaboration avec les élus de Nantes Métropole et Nantes Métropole Aménagement, ont lancé en février 2018 une consultation pour désigner l'architecte et son équipe de maitrise d'œuvre. A l'issue de cette consultation, ont été retenues les agences d'architecture a+ samueldelmas architectes urbanistes associée à DLW architectes.

Pour répondre aux exigences du groupement et de l'aménageur, les cabinets d'architecture « ont réfléchi le bâti comme un espace sensible et sensoriel venant compléter le paysage, par la création d'ambiances fluide dans l'imaginaire de la forêt » indique Samuel Delmas.

Le projet de l'îlot 4B s'ouvrira à la fois sur le quartier Malakoff, sur le boulevard de Berlin et sur Euronantes. Quatre immeubles composeront cet ensemble unique aux « émergences différenciées » dont le plus haut culminera à 60 mètres (17 étages de 91 logements). Les différents bâtiments seront reliés par un rez-de-chaussée commun abritant l'équipement géré par l'UCPA, développant un véritable paysage végétal en cœur d'îlot (toitures et patios) prolongeant la biodiversité de la petite Amazonie voisine.

Le complexe de loisirs ludiques et sportifs exploité par l'UCPA abritera une salle d'escalade, un pôle de sports de raquette en intérieur, une salle de fitness, un pôle wellness avec sauna, un atelier de réparation de vélo ainsi qu'un espace de restauration.

L'ambition environnementale du projet se traduit par les certifications visées. Ainsi, à la livraison, les immeubles de bureaux viseront une double certification HQE niveau Very Good et BREEAM niveau Excellent et les logements seront certifiés RT 2012 - 30%.

Détails juridiques

La vente de l'ensemble des bureaux a été réalisée par l'intermédiaire de BNP Paribas Real Estate. L'étude notariale Strateia, représentée par Maître Philippe Gautier a accompagné le Groupe Altarea sur cette opération.