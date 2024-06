Modalités pratiques du dividende :

Un FAQ sur le dividende 2023 et ses modalités pratiques de paiement est disponible sur le site internet d'Altarea

(www.altarea.com,rubrique « Assemblées Générale). Il sera mis à jour pour tenir compte de la répartition fiscale définitive du dividende déterminée à la date du détachement du coupon, compte tenu de l'incidence du nombre d'actions auto détenues par la Société à cette date (n'ayant pas droit au dividende).

Prochaines dates du calendrier financier 2024 :

• Dividende 2023 : - Détachement du dividende : 11 juin 2024 - Période d'option pour le paiement en actions du dividende (pour 75%) : 13 au 25 juin 20242 - Mise en paiement du dividende : 5 juillet 2024 • Résultats semestriels 2024 : 30 juillet 2024 (après Bourse)

A PROPOS D'ALTAREA - FR0000033219 - ALTA

Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie de l'indice SBF 120.

CONTACTS FINANCE

Relations Investisseurs investisseurs@altarea.com

2 Les date et heure limites d'option pouvant varier selon les intermédiaires financiers et être antérieures à la fin de la période d'option, il appartient aux actionnaires de se renseigner le cas échéant directement auprès de leurs intermédiaires financiers pour connaître leurs délais de traitement (date et heure limites de prise en compte des instructions notamment). Les actionnaires sous la forme nominative pur auront la possibilité d'opter via le site Uptevia Investors (www.investor.uptevia.com) jusqu'au 24 juin 2024 à 23h59 ou par courrier reçu par Uptevia au plus tard le 21 juin 2024.