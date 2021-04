ALTAREA : ET CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PLANTENT LE PREMIER ARBRE DU FUTUR QUARTIER GUILLAUMET À TOULOUSE

Le projet de renouvellement urbain du Quartier Guillaumet, dont Cogedim, société du groupe Altarea, et Crédit Agricole Immobilier sont co-aménageurs, est situé à Toulouse sur une ancienne friche militaire de 13 ha, occupée par le passé par le Centre d'Essais Aéronautiques de Toulouse. A son achèvement, prévu en2025, ce nouveau quartier de plus de 100 000 m², accueillera des logements, des commerces, des bureaux ainsi que des équipements ouverts au public, développant un véritable cœur de ville.

Un nouvel ensemble urbain mixte

Le Quartier Guillaumet disposera d'une offre de commerces et services de 5 800 m², de 1 200 logements dont une résidence intergénérationnelle et un projet d'habitat participatif, de 8 500 m² de bureaux ainsi que de 9 000 m² d'équipements ouverts au public, dont notamment un tiers lieu dédié à l'éco-responsabilité, plusieurs structures sportives (gymnase, dojo, 6 cours de tennis et club-house, stade de football), un jardin public central et un espace sportif de plein air.

Une démarche d'aménagement exemplaire

Labellisé EcoQuartier étape 2 et visant les certifications HQE Aménagement et BiodiverCity®, le futur Quartier Guillaumet a été notamment développé autour de la biodiversité, de la performance énergétique, de l'économie circulaire et du lien social. À terme, plus de 620 arbres agrémenteront ce quartier, et la nature occupera plus de 40 % de la surface totale du projet ; là où antérieurement elle en occupait 25 %.

Avec une plus grande place donnée à la nature, le Quartier Guillaumet sera un lieu d'interactions et de rencontres ; les espaces publics tiendront une place prépondérante dans le projet. Cet ambitieux projet mixte, à proximité immédiate de 2 stations de métro, apporte une réponse qualitative aux besoins en logements, complète et renouvèle l'offre commerciale et propose des bureaux renforçant l'attractivité du quartier.

La programmation du quartier présentée lors du concours remporté par les co-aménageurs s'est enrichie grâce à la démarche de concertation menée par la Métropole puis reprise par le groupement Altarea - Crédit Agricole Immobilier. Dans le cadre de ce processus de concertation, pas moins de 200 contributions ont été recueillies auprès des riverains dans un objectif de bonifier le projet, en donnant la priorité à la création de lien social, et en favoriser le retour de la nature en ville. Cette concertation sera prolongée par des actions de préfiguration tout au long du chantier.

« Notre mission est d'entreprendre de grands projets urbains en adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux répondant aux attentes des villes. La solidité du modèle intégré du Groupe Altarea et sa maîtrise des trois métiers de l'immobilier nous permettent de développer des opérations complexes comme celle du Quartier Guillaumet à Toulouse. Nous avons le souci de transformer qualitativement la ville et d'offrir à tous les habitants des projets cohérents, inclusifs et durables. Cette opération majeure rencontre d'ailleurs un important succès commercial, preuve de sa qualité ».

Laurent Campredon, Directeur régional CogedimMidi Pyrénées

« Chez Crédit Agricole Immobilier, nous pensons que c'est grâce à ce type de projets d'aménagement que nous agissons concrètement aux côtés des collectivités pour la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux, que nous façonnons le mieux-vivre ensemble et que nous encourageons les changements de comportements sur le long terme vers une citoyenneté responsable. »

Christian Noailhac, Directeur régional Occitanie de Crédit Agricole Immobilier

Pour télécharger les visuels, cliquez ici. Copyright ©Crédit Agricole Immobilier

Le projet en quelques éléments clés :

Projet d'envergure sur un terrain de 13 hectares et une programmation mixte de 101 300 m² SDP et 17 200 m²d'espaces sportifs extérieurs comprenant :