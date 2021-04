ALTAREA : PARTENAIRES ET HISTOIRE & PATRIMOINE, DEUX MARQUES DU GROUPE ALTAREA, LAURÉATES DES PYRAMIDES DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Il s'agit de :

Altarea Partenaires pour le Prix CGPI dans la catégorie 'Immobilier Neuf Métropole' (Nu)

pour le Prix CGPI dans la catégorie 'Immobilier Neuf Métropole' (Nu) Histoire & Patrimoine pour le Prix CGPI dans la catégorie 'Immobilier Ancien'

.

Des récompenses qui attestent à nouveau du professionnalisme du groupe Altarea, porté par des marques développant des activités et des services qui répondent toujours mieux à leurs clients.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix qui récompense notre travail, tant dans la qualité de nos programmes que dans l'attention que nous portons à nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine. Histoire et Patrimoine attache une importance particulière à sélectionner pour ses clients l'excellence de l'immobilier d'investissement, à travers la beauté des immeubles, leur forte attractivité locative, la solidité de nos montages et un accompagnement personnalisé grâce à notre filiale de gestion. Les CGPI sont en effet nos partenaires historiques et le socle de notre commercialisation : ils sont la clef de nos succès et nous les remercions de leur confiance ainsi exprimée ».

Rodolphe Albert, Président d'Histoire et Patrimoine

« Nous sommes fiers d'être primés par les Pyramides de La Gestion de Patrimoine dans la catégorie Immobilier Neuf Métropole, pour la troisième année consécutive. Altarea Partenaires propose à son réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine des milliers de logements à travers toute la France, tout en développant des services dédiés tels que le courtage en financement avec Altarea Solution Financement, la Gestion Locative avec Altarea Gestion Immobilière et des offres clés en main comme la Solution Meublée (une solution intégrale et unique pour un investissement en LMNP). A cet égard, Altarea Partenaires est définitivement LA plate-forme multi- marques, multi-fiscalités, multi-solutions, multi-services de la place pensée pour rendre l'expérience de nos partenaires la plus riche et le plus simple possible. Cette récompense témoigne de la confiance de nos partenaires et de l'implication des équipes ».

Sophie SOSAMRITH, Directeur Général d'Altarea Solutions & Services