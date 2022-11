ALTAREA : publie son premier rapport climat aligné sur les recommandations de la Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Paris, le 10 novembre 2022 - En tant qu'acteur de la ville durable et leader de la transformation urbaine, le Groupe Altarea réitère son engagement en faveur de la transition écologique et environnementale en publiant son premier Rapport Climat. Des enseignements qu'Altarea souhaite mettre en avant à l'occasion de la COP27, où la journée de demain sera consacrée à la thématique de la décarbonation.

Face à l'urgence climatique qui exige une capacité de transformation et d'action sans précédent, le Groupe Altarea présente à ses parties prenantes son engagement de longue date dans la lutte contre le changement climatique et ses impacts. Ce premier rapport climat propose un décryptage des enjeux climatiques liés à la ville et à l'immobilier, et démontre comment les risques et les opportunités relatifs au climat sont intégrés dans la stratégie et les ambitions à moyen et long-terme du Groupe.

Tous les éléments de ce rapport, aligné sur les recommandations de la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures), sont inclus dans le Document d'enregistrement universel déposé à l'AMF et validés par les commissaires aux comptes d'Altarea.

« FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, L'URGENCE À AGIR EST DÉSORMAIS UNE ÉVIDENCE »

« Nous sommes plus que jamais convaincus qu'une part significative de la solution au réchauffement climatique réside dans les villes. Altarea, en tant que leader de la transformation urbaine, porte une importante, avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier, responsabilité face à ces enjeux et souhaite ainsi réaffirmer ses ambitions à travers ce rapport climat. Nous agissons en partenaire d'intérêt général des villes et de celles et ceux qui y vivent. Notre ambition : continuer à innover sans relâche dans tous nos métiers pour être la meilleure entreprise de l'immobilier, engagée pour le bien commun, créatrice de valeur et capable de bâtir la ville de demain avec une empreinte environnementale réduite. »

Alain Taravella, Président-fondateur du Groupe Altarea

Conscient de la responsabilité des acteurs privés, et notamment du secteur immobilier, dans la résolution des problématiques posées par le réchauffement climatique, le Groupe Altarea a depuis plus de 10 ans embrassé ces enjeux environnementaux avec le déploiement de nombreuses démarches durables, d'abord sur son patrimoine de centres commerciaux puis à l'ensemble de ses activités de promotion. Conception bioclimatique, matériaux biosourcés, recours aux énergies renouvelables, sensibilisation des occupants, nature en ville, sobriété énergétique, économie circulaire ou encore confort d'été… le premier Rapport Climat d'Altarea décrypte les enjeux climatiques liés à la ville et à l'immobilier et illustre l'engagement et les actions du Groupe dans la création d'un nouveau mode de vie urbain durable.

« Réduire notre empreinte carbone, c'est bien sûr fondamental mais ce n'est plus suffisant. Il faut aussi préserver les espaces naturels ainsi qu'éviter l'artificialisation et l'imperméabilisation grâce à la sobriété foncière et la pleine terre. Le Groupe Altarea œuvre plus que jamais à la création de la ville bas carbone notamment avec une trentaine d'opérations résidentielles pilotes, mais aussi avec de nombreuses restructurations en immobilier d'entreprise et plusieurs chantiers de rénovation du patrimoine. »

Jacques Ehrmann, Directeur Général d'Altarea

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU RAPPORT CLIMAT ALTAREA

Altarea a adopté une stratégie environnementale exemplaire. Classé 7 années de suite Green Star 5 étoiles par le GRESB, organisme international évaluant les performances environnementales, sociales et gouvernance, Altarea mène une politique RSE ambitieuse qui intègre :

La réduction de l'empreinte carbone : Altarea s'est engagé à atteindre la neutralité carbone sur le périmètre de la foncière (Scope 1) et à réduire de 37% par m² ses émissions de CO2 sur la promotion (Scope 3) à l'horizon 2030. Aujourd'hui, 100% des opérations menées par Altarea sont certifiées qualité et/ou environnement, avec 55% des projets en cours de développement qui bénéficient déjà d'un label énergétique et la totalité des projets en immobilier d'entreprise qui dépassent de plus de 30% les exigences de la réglementation thermique.

L'adaptation aux effets du changement climatique : Le Groupe Altarea prévoit de systématiser la mise en place de solutions passives pour améliorer le confort d'été, et de mettre en œuvre des plans d'action d'adaptation climatique dans tous ses métiers, en commençant par son activité logement, et ce, dès la phase de conception.

L'intégration de la biodiversité et la nature en ville pour l'ensemble des marques du Groupe : avec notamment les 10 engagements de Cogedim pour la santé et le bien-être de ses résidents qui incluent le recours systématique à un écologue ainsi que des espaces extérieurs pour l'ensemble des logements développés, l'intégration du label BiodiverCity pour les opérations d'immobilier d'entreprise et dans nos centres commerciaux. Cap3000, à Saint-Laurent du Var, a d'ailleurs été le 1er centre commercial labellisé BiodiverCity au monde. Le Groupe entend aussi renforcer son engagement avec une implication de plus en plus importante dans le développement de nouveaux modèles urbains comme à Issy Cœur de Ville, démonstrateur de la ville bas carbone et véritable incarnation de la « ville du quart d'heure » à haute intensité d'usages.

« Nous avons pleinement conscience que le secteur du bâtiment et de la ville est responsable de près de 25 % des émissions de CO2 en France. Nos engagements se veulent à la hauteur de nos responsabilités en matière de carbone, c'est pourquoi nos objectifs sont ambitieux. Nous croyons avant tout à l'écologie des solutions : beaucoup existent et c'est à nous de les tester et de les déployer ensuite à grande échelle. »

Nathalie Bardin, Directrice exécutive Marketing stratégique, RSE et Innovation d'Altarea

Pour concrétiser ces chantiers, Altarea a choisi d'intégrer et fédérer ses collaborateurs en les incluant pleinement dans sa démarche RSE intitulée « Tous engagés ». Le Groupe a signé en 2021 un accord d'intéressement intégrant des critères extra-financiers. Un des objectifs de cet accord était que 75 % des collaborateurs aient suivi et validé un parcours de formation RSE et climat. Aujourd'hui, les attentes ont été dépassées avec 88 % de collaborateurs certifiés. En 2022, c'est un objectif de réduction de l'empreinte carbone pour chacune des marques du groupe (Altarea Commerce, Pitch Immo, Cogedim, Cogedim Club et Histoire & Patrimoine) qui est poursuivi.