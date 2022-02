Altarea : CAMPUS CYBER INAUGURE « ERIA », SON NOUVEAU SIEGE SIGNE ALTAREA ENTREPRISE

Cette inauguration s'est déroulée en présence de Monsieur Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal et de Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O.

« ERIA est un projet aussi ambitieux qu'inédit. Nous sommes fiers que notre vision du bureau de demain ait su séduire un acteur emblématique de la cybersécurité, qui a vu dans ERIA un projet à la taille de ses ambitions. Leur objectif était clair : faire travailler ensemble acteurs privés et publics, pour développer l'écosystème français, être à la pointe technologique dans ce domaine hautement stratégique et former les compétences nécessaires. Notre projet cochait toutes les cases pour répondre à cet objectif ».

Alain Taravella, Président-fondateur d'Altarea

Doté d'une accessibilité exceptionnelle à 200 mètres du métro Esplanade de La Défense, cet ensemble de nouvelle génération a su séduire Campus Cyber qui recherchait un lieu central et fonctionnel, un lieu « totem » de la cybersécurité en France et « vitrine de l'excellence à la française » à l'international.

Le Campus Cyber, initié par l'Etat Français, se compose d'espaces privatifs pour les grands acteurs de la cybersécurité et les pépites françaises du secteur. À cela s'ajoute des espaces pour les acteurs de la cybersécurité du monde public avec notamment l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). Enfin, environ un tiers du campus est dédié à des espaces collaboratifs où les acteurs du secteur pourront échanger et travailler sur des projets communs. Au total, ce sont près de 1 800 personnes qui devraient travailler sur le campus francilien.

Fondé sur 4 piliers qui sont les opérations, la formation, l'innovation et l'animation, le Campus Cyber vise d'une part, à promouvoir l'excellence française en matière de cybersécurité, en fédérant les talents et les acteurs du secteur dans un lieu commun, autour de projets d'innovation, et d'autre part, à faciliter les projets multipartites et développer les communs de la sécurité et de la confiance numérique.