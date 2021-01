Altarea : COGEDIM ET QUATRO PROMOTION REMPORTENT LA CONSULTATION DE « L'ILOT 14 » À TOURS

Un programme mixte à l'identité architecturale affirmée

Forts de leur expérience dans le développement des territoires, l'offre portée par Cogedim et Quatro Promotion vise à proposer une architecture contemporaine en accord avec les principes de l'architecture tourangelle. Ainsi le groupement s'est appuyé sur les compétences de l'agence internationale Viguier, cette dernière étant accompagnée par Ivars & Ballet.

Le projet s'inscrit dans l'ambition d'un nouveau quartier de ville, avec une programmation à la fois résidentielle et dynamique, grâce à un pôle tertiaire (1 500 m² de bureaux), des commerces et des services de proximité dont une crèche pour une superficie totale de 1 320 m². Les logements proposés visent à couvrir l'ensemble du parcours résidentiel des tourangeaux : une résidence étudiante de 130 logements, quelques colocations pour étudiants-chercheurs au nombre de 15, ainsi qu'une offre d'environ 270 logements comprenant du logement social, intermédiaire et libre, tournée vers les besoins des familles. Ce programme permet de développer, aux côtés du bailleur CDC HABITAT, une offre de logement variée et accessible à tous. Au total ce sont près de 30% de logements à loyers maitrisés.

Olivier Bucaille, Président d'Altarea Cogedim Développement Urbain et de Cogedim Régions Nord-Est et Centre-Val de Loire indique :

« Nous sommes ravis d'avoir pu remporter cette consultation, d'autant plus que ce sera notre première opération sur le territoire tourangeau ; un territoire dynamique et porteur. Cette opération illustre parfaitement notre capacité à répondre aux besoins exprimés par les villes et leurs habitants, et notre savoir-faire en matière de restructuration urbaine innovante et engagée dans le développement durable. La solidité de notre modèle intégré et notre maîtrise des trois métiers de l'immobilier nous permettent de développer des opérations complexes comme celles de la ZAC des Casernes Beaumont Chauveau à Tours ».

Georges Baril, Président-fondateur de Quatro Promotion souligne :

« Cela fait pratiquement 10 ans que la Ville avait initié cet important projet des casernes notamment par l'acquisition du foncier auprès du ministère des armées. Il s'agit là d'un exceptionnel sujet de reconquête d'un territoire militaire en plein centre-ville et rares sont les villes de cette taille à disposer d'un tel potentiel puisque cette ZAC s'étend sur près de 8 ha ! Le projet lauréat, conceptualisé par les équipes du groupe Cogedim et par Quatro, s'inscrit pleinement dans son temps, il est porteur d'une ambition forte qui est celle de construire de manière moins carbonée, et il fera la part belle au végétal en ville, autre sujet majeur de l'Echo du Bois ».

Jean-Paul Viguier, fondateur de l'agence Viguier indique :

« Le retour de ce site des Casernes Beaumont Chauveau dans l'espace urbain de Tours est l'occasion de reconstituer la continuité de la Ville qui avait été interrompue par les contraintes de la fonction militaire. Ce projet démontre une forte sensibilité aux contraint es environnementales devant présider à la conception des écoquartiers de Ville ; cela se traduit par une intégration de l'histoire architecturale de la Ville de Tours et notamment la conservation de la forme des écuries existantes transformées en Centre de démonstration et d'étude de la construction en bois : « La Maison du Bois ».

Un projet résolument durable et exemplaire d'un point de vue environnemental

Portés par leur responsabilité sociétale d'entreprise engagée, Cogedim et Quatro Promotion s'attachent à rendre possible un mieux vivre ensemble tout en apportant des réponses concrètes aux défis environnementaux. La réponse à consultation a permis de mettre en avant la dimension écologique du projet.

Ainsi, dans une optique de décarbonation du parc immobilier, un quart de l'opération sera réalisé en matériaux bois. Le groupement a par ailleurs signé un accord de mécénat environnemental avec l'association Duramen pour la plantation d'environ 5 000 arbres dans la région. Toujours dans cette optique, une Maison de la Forêt, du Bois et des matériaux biosourcés sera créée. Ce projet associatif porté par un collectif de professionnels dont Arbocentre, a pour ambition de développer les filières du bois dans la région Centre-Val de Loire. Il s'agit d'un lieu polyvalent de 600 m² dédié à l'association et situé au cœur du projet.

D'un point de vue paysager, Cogedim et Quatro Promotion vont créer au cœur de cette opération un véritable ilot paysager avec environ 20% du terrain en espace de pleine terre, ce qui permettra d'abriter une importante biodiversité faunistique et floristique.

Le projet vise enfin l'obtention des labels nationaux au plus haut standard : un projet labelisé E+C- (a minima E2C1) et BiodiverCity, les logements certifiés NF Habitat HQE Niveau Excellent et IntAIRieur, et des bureaux Ready2Service et HQE Bâtiment Durable 2016 Niveau Excellent.

Planning prévisionnel de l'opération

T2 2022 : Démarrage des travaux.

T3 2024 : Premières livraisons.

Le crédit pour les perspectives qui ont été utilisées lors de la phase concours est : Jean-Paul Viguier et Associés