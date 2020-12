Altarea : COGEDIM, MARQUE DU GROUPE ALTAREA, REÇOIT LE GRAND PRIX NATIONAL DES PYRAMIDES D'OR POUR SON OPÉRATION « SO OH » À ASNIERES-SUR-SEINE

« Nous sommes très fiers de cette récompense qui témoigne de la dynamique de notre Groupe et de la pertinence des solutions que nous apportons aux villes et à leurs habitants. Nos opérations traduisent parfaitement notre capacité à faire dialoguer tous les acteurs pour créer des ensembles répondant aux nouveaux usages tout en conservant un principe de qualité élevée. Le projet lauréat, porté par Cogedim, symbolise l'exigence de notre Groupe en matière de création immobilière, d'innovation et de développement durable, au service des métropoles et de leurs habitants »

Alain Taravella, Président-fondateur d'Altarea.

Pyramide d'Or - Grand Prix National - So Oh - Asnières sur Seine

Situé à proximité de la future ligne 15 du Grand Paris Express, le programme « SO OH » réalisé en co-promotion avec Coffim se caractérise par sa dimension écologique, son parc favorisant la biodiversité et ses terrasses végétalisées.

Conçu par les cabinets architecturaux Ory & Associés et MPA Architectes, le programme mixte « SO OH » se compose de 270 logements, dont 70 logements sociaux, répartis sur 5 bâtiments à la silhouette élégante. Cet ensemble s'organise autour d'un parc aménagé en cœur d'îlot favorisant la biodiversité et agrémenté de sentiers piétons. La dimension environnementale est omniprésente avec des jardinières intégrées à la structure des étages des bâtiments.

Des terrasses végétalisées, d'une superficie totale de 1 230 m², conçues pour l'agriculture urbaine seront installées, notamment en toiture. La gestion de ces espaces agricoles sera organisée en 0-phyto et sans engrais minéraux pour un impact carbone minimal. Du studio au 5 pièces, les appartements adoptent une esthétique contemporaine et offrent des logements généreux répondant à la certification NF Habitat HQE et au label BiodiverCity.

Retour sur les Pyramides d'Argent du Groupe

Lors des différentes cérémonies des Pyramides d'Argent qui se sont tenues au cours de cette année dans l'ensemble régions de France, le groupe Altarea a vu ses marques se distinguer pour l'exemplarité de leurs projets.

Prix de la Conduite Responsable des OpérationsBobigny Cœur de Ville (Région Ile-de-France) COGEDIM

Grand Prix Régional So Oh (Région Ile-de-France) COGEDIM X COFFIM

Prix de la Conduite Responsable des OpérationsImpulsion (Région Rhône Alpes) COGEDIM

Pyramide de l'Innovation Industrielle Nice Way (Région Sud) COGEDIM

Grand Prix Régional - Prix de la Mixité Urbaine Eden Roch (Région Occitanie) PITCH PROMOTION X ROXIM