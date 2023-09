Altarea est le 1er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, à fin 2022, un patrimoine évalué à 4,1 MdsEUR.

Secteur Développement et opérations immobilières