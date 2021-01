Altarea : Cogedim vend trois immeubles à Aix-en-Provence

Cogedim Méditerranée annonce la vente de trois immeubles de bureaux situés à Aix-en-Provence à Atlantique Mur Régions, une SCPI gérée par Grand Ouest Gestion d'Actifs, filiale de la Banque Populaire Grand Ouest.



'Cet ensemble de bureaux d'une superficie de 4.900 m² sera livré au second trimestre 2022 et fait partie de la première tranche d'une opération plus globale qui s'inscrit dans le nouvel aménagement du quartier de la Pomone', explique la filiale d'Altarea.



Les trois bâtiments en R+2 seront loués en baux de longue durée à l'agence Nahema et au centre de formation ESAIP. Une seconde tranche de 3.800 m² SDP de bureaux est en cours de commercialisation pour une livraison prévisionnelle fin 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.