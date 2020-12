Altarea : Commerce annonce l'ouverture de 4 projets emblématiques en 2021

« Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, l'un de nos enjeux principaux aujourd'hui est d'accompagner nos enseignes pour soutenir leur activité et leur développement, nos innovations doivent donc être pragmatiques et répondre à cet objectif majeur . Nos équipes sont pleinement mobilisées pour développer des offres, des formats et des projets attractifs, facilement accessibles et en phase avec les nouveaux modes de vivre et de consommer »

Ludovic Castillo, Président du Directoire d'Altarea Commerce

La Gare de Paris Montparnasse : dernière ligne droite avant la fin de sa métamorphose

La rénovation de la Gare Paris-Montparnasse s'inscrit au cœur du projet de transformation du quartier. Une réflexion d'ensemble qui permet à SNCF Gares & Connexions et Altarea Commerce de relever untriple défi : fluidifier la circulation de tous les voyageurs, restructurer les interfaces de la gare avec le quartier et développer son attractivité.

L'ambition de ce projet est de rendre la gare à ses riverains et voyageurs en l'ouvrant sur la ville et en y apportant plus de lumière naturelle. Pour répondre aux nouveaux usages et aux attentes actuelles, sans création de surfaces, l'aménagement des 4 niveaux a été revu pour des déplacements facilités. C'est une nouvelle offre de commerces et de services qui est proposée aux usagers d'une gare. Entièrement repensée pour rendre l'expérience client la plus agréable possible : offre riche et renouvelée (commerces, services, co-working, etc.), espaces plus accueillants et confortables avec une ouverture sur la ville.

Travel Retail

Cette restructuration complète vise à offrir un nouvel écrin aux voyageurs avec plus de confort, de sécurité et de sérénité, un encouragement à prendre son temps et profiter des commerces, des restaurants ou de nouveaux concepts à succès.

19 000 m2 de commerces

130 magasins et restaurants (dont Kooples, Levi's, Séphora, La Fnac, L'Occitane ou encore Marks & Spencer, Starbucks, Gontran Cherrier, Jour ou Roberta)

Des enseignes de mode, beauté, décoration lifestyle et concept stores

Des boutiques éphémères avec un renouvellement de marques tout au long de l'année

Des restaurants proposant dans une ambiance décontractée de la restauration rapide ou gastronomique

Des services avec des espaces de co-working, un laboratoire d'analyses, un pôle médical de 30 cabinets

En 2021, la gare achèvera sa transformation, une gare repensée comme un lieu connecté à tous ses publics et son environnement qui mêle confort, modernité, espace et mix-enseignes.

Les Allées de Bezons Coeur de Ville : aux portes de la Défense

Après les centres commerciaux et le commerce de flux, Altarea valorise son expérience en matière de commerce au sein du grand projet mixte des Allées de Bezons Cœur de Ville, situé aux portes de Paris et de La Défense.

Stratégiquement située à la jonction de trois départements (Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, et Yvelines) et à proximité des pôles économiques de La Défense et Cergy-Pontoise, la ville de Bezons est en plein essor. Altarea contribue à son dynamisme en y développant un nouveau centre-ville de 65 000 m2.

Grands projets mixtes urbains

Bezons Cœur de Ville comptera 750 logements neufs, un supermarché Carrefour, un cinéma, 20 000 m2 de commerces, des espaces verts, une promenade commerçante, un complexe sportif, un centre médical, des installations pour les enfants, des restaurants et 600 places de parking.

L'inauguration est prévue pour le second trimestre 2021.

Toulouse Aérospace : un nouveau quartier à 10 minutes de la Place du Capitole

Avec La Place Centrale située au cœur du futur quartier de Toulouse Aerospace, Altarea crée, sur l'ancien site mythique de l'Aéropostale, un lieu de vie dynamique réunissant une mixité d'usages et répondant aux enjeux de la ville de demain.

La Place Centrale est construite le long des 1,8 km de la piste historique sur laquelle les pionniers de l'aviation civile firent leurs premiers exploits.

Grands projets mixtes urbains

Bordée de terrasses, de commerces et à proximité de toutes les commodités, La Place Centrale bénéficie d'une situation privilégiée proche des transports en commun (elle est notamment desservie par la 3ème ligne du métro) et est située à moins de 20 minutes de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Ce nouveau lieu de rendez-vous toulousain se développera autour d'une place aux dimensions égales à celles de la Place du Capitole et se composera de :

790 logements

15 000 m2 de bureaux

30 commerces et restaurants

Un Intermarché

Un cinéma UGC de 7 salles

Un hôtel 4*

Un parking public de 350 places

L'ouverture des premiers commerces est prévue pour le second trimestre de 2021.

CAP3000 (Nice) : Ouverture d'un espace premium «Le Corso»

Implanté à quelques minutes de l'aéroport de Nice, 2e aéroport international de l'Hexagone, le centre commercial régional CAP3000 est unique en son genre. Ce lieu qui a révolutionné les codes du shopping dès 1969 continue d'évoluer et d'innover avec l'ouverture du « Corso » au second semestre 2021, un espace inédit dédié aux marques Premium et de luxe. Avec le Corso, Altarea Commerce dévoile un écrin unique dédié aux grandes maisons où la clientèle pourra retrouver plus d'une quarantaine de marques telles que Mauboussin, Christian Dior Parfum, Montblanc (marques déjà présentes à CAP3000).

Les amateurs de luxe, locaux, voyageurs d'affaires ou touristes internationaux, pourront par ailleurs profiter de services et de nombreuses attentions personnalisées. L'ouverture du « Corso » achèvera la métamorphose de CAP3000, un centre commercial exceptionnel ouvert sur la mer, proposant à ses clients près de 300 boutiques et restaurants.

Centre commercial régional