Altarea : Deux centres commerciaux italiens d'Altarea Commerce doublement récompensés aux CNCC Awards 2021 en Italie

Lors des CNCC Awards 2021 en Italie, Altarea Commerce s'est distingué à deux reprises pour deux de ses centres commerciaux. D'abord, avec un certificat de mérite et une deuxième place dans la catégorie « Grande Ouvertures et Extensions » pour l'extension de son centre commercial Le Due Torri. Ensuite, avec un premier prix dans la nouvelle catégorie « Covid Resilience » grâce à l'initiative « Tempone Sospeso » mise en place dans son centre commercial La Corte Lombarda.

« Nous sommes heureux de cette double distinction qui vient récompenser les efforts de nos équipes en matière de service pour satisfaire les attentes et besoins des clients finaux. Que ce soit proposer une offre de restauration et de loisirs inédite et d'envergure pour le Due Torri, ou bien permettre à tous l'accès aux tests Covid pour La Corte Lombarda, c'est notre engagement et notre proximité qui ont été distingués »

déclare Ludovic Castillo, Président du Directoire d'Altarea Commerce

Les CNCC Awards sont attribués chaque année en Italie par le Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, qui fait partie de l'International Council of Shopping Centres (ICSC).

Inauguré en avril 2010 dans la province de Bergame, Le Due Torri s'est transformé pour répondre aux nouvelles attentes des enseignes et des clients finaux. D'une surface initiale de 36 000 m², le centre commercial a fait l'objet de travaux d'extension entre janvier 2020 et octobre 2021 pour atteindre une surface finale de 44 000 m². Un nouvel espace de 8 000 m² qui a non seulement permis de renforcer l'offre de restauration existante, mais aussi de diversifier les usages du lieu en créant une offre complète dédiée aux loisirs. Le centre propose désormais :

1 Multiplex de nouvelle génération composé de 7 salles et 760 fauteuils (avec des prestations exceptionnelles en matière de confort et de performances)

6 Restaurants (Billy Tacos, Rossopomodoro, Lloa, Piadineria del Borgo, Macha Poke, Old Wild West)

1 Espace de Fitness de 1 300 m²

1 Centre de divertissement

1 Espace ludique et récréatif pour les enfants

Grâce à ce projet d'extension, Le Due Torri élargit son offre et sa clientèle, avec un parcours client renouvelé, en adéquation avec les tendances.

Situé dans la périphérie de Milan, La Corte Lombarda s'est illustrée durant la crise sanitaire avec la mise en place d'une initiative inédite dénommée « Tampone Sospeso ». Née en novembre 2020, cette action solidaire visait à rendre accessible aux plus démunis l'accès aux test Covid-19, à une époque où la détection précoce de la maladie était cruciale et n'était possible que par un prélèvement moléculaire dont le prix était prohibitif pour beaucoup.

Dans ce sens, le centre commercial fut le premier d'Italie à mettre gratuitement à la disposition des citoyens des tests, en couvrant la totalité des frais. Une opération rendue possible grâce au travail coordonné de la direction du centre, qui a joué le rôle de collecteur opérationnel, de la polyclinique présente dans la galerie et de l'administration municipale de Bellinzago Lombardo.