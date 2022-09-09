Altarea : Document AMF CP. 2022DD860249

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2022DD860249
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08 septembre 2022
FR0000033219 - DD153168
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
ALTA GROUPE Société par actions simplifiée personne morale liée à ALAIN TARAVELLA, PRESIDENT DE ALTAFI 2 COGERANTE
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ALTAREA
LEI : 969500ICGCY1PD6OT783
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 05 septembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 0000033219
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 130.0000 Euro
VOLUME : 4.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 130.0000 Euro
VOLUME : 4.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2